छत्तीसगढ़ के कोयलांचल से निकलेंगे डॉक्टर, एसईसीएल की सुश्रुत योजना बन रही वरदान, नीट कोचिंग की राह आसान
छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट में सुश्रुत योजना का असर देखने को मिल रहा है. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 4:01 PM IST
कोरिया: कोयलांचल के उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं. अब कोरिया जिले सहित एसईसीएल के खनन क्षेत्रों से लगे गांवों और परियोजना प्रभावित परिवारों के योग्य बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई का अवसर मिल रहा है.
एसईसीएल ने सीएसआर के तहत सुश्रत योजना किया लागू
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के तहत यह कार्य शुरू किया है. सीएसआर के जरिए सुश्रुत योजना को लागू किया गया है. इसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क आवासीय NEET मेडिकल कोचिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके लिए चयन परीक्षा 29 नवंबर 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. योजना का उद्देश्य कोयलांचल के होनहार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा की तैयारी का अवसर उपलब्ध कराकर उनके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना है.
एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी
एसईसीएल के वरिष्ठ प्रबंधक एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. सनीश चन्द्र ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सुश्रुत योजना विशेष रूप से एसईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के बच्चों और कोयलांचल के गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है. इसके तहत चयन परीक्षा के माध्यम से योग्य विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा.
बिलासपुर में कराई जाती है तैयारी
चयनित विद्यार्थियों को एसईसीएल के मुख्यालय बिलासपुर में एक प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से NEET की तैयारी कराई जाएगी. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विद्यार्थियों को कोचिंग के साथ रहने, खाने और पढ़ाई सहित सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. एसईसीएल यह सारे खर्चे उठाएगा. इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद प्रतिभाशाली बच्चों को डॉक्टर बनने की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुविधाएं मिल सकेंगी.
इस योजना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं. पिछले दो से तीन वर्षों में सुश्रुत योजना के माध्यम से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के 100 से अधिक NEET परिणाम आए हैं. योजना के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ आयुर्वेद और डेंटल पाठ्यक्रमों सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में भी हुआ है. यह योजना केवल किसी एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि एसईसीएल के पूरे संचालन क्षेत्र के आसपास रहने वाले पात्र परिवारों के बच्चों के लिए लागू है- डॉ. सनीश चन्द्र, जनसम्पर्क अधिकारी, एसईसीएल
सुश्रुत योजना में कैसे होता है चयन ?
इस योजना में चयन लिखित परीक्षा और निर्धारित प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर होता है. इस वर्ष चयन परीक्षा के लिए एसईसीएल ने कुल 13 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं. इनमें गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, कोरबा, रायगढ़, बैकुंठपुर, बिश्रामपुर, भटगांव, चिरमिरी, हसदेव, जोहिला, जमुना एवं कोतमा तथा सोहागपुर क्षेत्र शामिल हैं. कोरिया जिले के बैकुंठपुर और एमसीबी जिले के चिरमिरी में परीक्षा केंद्र प्रस्तावित होने से स्थानीय विद्यार्थियों को भी इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिलेगा.
आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और चयन परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक विद्यार्थी अपने संबंधित एसईसीएल क्षेत्रीय कार्यालय अथवा CSR विभाग से संपर्क कर सकते हैं. डॉ. सनीश चन्द्र ने अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है. सुश्रुत योजना महज एक कोचिंग कार्यक्रम नहीं बल्कि कोयलांचल के उन परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई राह है. जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.