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छत्तीसगढ़ के कोयलांचल से निकलेंगे डॉक्टर, एसईसीएल की सुश्रुत योजना बन रही वरदान, नीट कोचिंग की राह आसान

कोरिया बैकुंठपुर एसईसीएल कार्यालय ( ETV BHARAT )

कोरिया: कोयलांचल के उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं. अब कोरिया जिले सहित एसईसीएल के खनन क्षेत्रों से लगे गांवों और परियोजना प्रभावित परिवारों के योग्य बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई का अवसर मिल रहा है.

एसईसीएल ने सीएसआर के तहत सुश्रत योजना किया लागू साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के तहत यह कार्य शुरू किया है. सीएसआर के जरिए सुश्रुत योजना को लागू किया गया है. इसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क आवासीय NEET मेडिकल कोचिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके लिए चयन परीक्षा 29 नवंबर 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी. योजना का उद्देश्य कोयलांचल के होनहार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा की तैयारी का अवसर उपलब्ध कराकर उनके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करना है.