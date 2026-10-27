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SECL खदान की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला, पेड़ों की कटाई और चोरी रोकने पहुंचे थे, चोरों ने बाइक भी जलाई

SECL खदान की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला, चोरों ने बाइक भी जलाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले के एसईसीएल (SECL) बिश्रामपुर क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से चोरी और अवैध रूप से पेड़ काटने का एक गंभीर मामला सामने आया है. गांगीकोट में कल रात जब 25-30 चोर नीलगिरी के पेड़ काट रहे थे, तब खदान के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस पर चोरों ने सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनकी मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी. फिलहाल, घायल जवानों का इलाज बिश्रामपुर अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है.

लगातार बंद पड़े खदान पर चोरों की नजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 5-6 खदानों पर चोरों की नजर दरअसल SECL बिश्रामपुर क्षेत्र के बंद पड़े 5-6 खदानों में चोरों की नजरें जमी रहती है. चोरों के द्वारा भारी संख्या में गैंग बनाकर इन खदानों से लोहा तांबा सहित अन्य सामानों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. इस दौरान चोरों के द्वारा सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना मारपीट कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है. वहीं खदान के वन संपदा को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. खदान क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई भी की जाती है.