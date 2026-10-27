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SECL खदान की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला, पेड़ों की कटाई और चोरी रोकने पहुंचे थे, चोरों ने बाइक भी जलाई

लगातार बंद पड़े खदान पर चोरों की नजर, पेड़ कटाई और कोयला चोरी की घटनाएं आ रही सामने, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्ती पर सवाल

SECL mine guards assault
SECL खदान की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला, चोरों ने बाइक भी जलाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर: जिले के एसईसीएल (SECL) बिश्रामपुर क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से चोरी और अवैध रूप से पेड़ काटने का एक गंभीर मामला सामने आया है. गांगीकोट में कल रात जब 25-30 चोर नीलगिरी के पेड़ काट रहे थे, तब खदान के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस पर चोरों ने सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनकी मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी. फिलहाल, घायल जवानों का इलाज बिश्रामपुर अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है.

लगातार बंद पड़े खदान पर चोरों की नजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5-6 खदानों पर चोरों की नजर

दरअसल SECL बिश्रामपुर क्षेत्र के बंद पड़े 5-6 खदानों में चोरों की नजरें जमी रहती है. चोरों के द्वारा भारी संख्या में गैंग बनाकर इन खदानों से लोहा तांबा सहित अन्य सामानों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. इस दौरान चोरों के द्वारा सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना मारपीट कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है. वहीं खदान के वन संपदा को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. खदान क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई भी की जाती है.

SECL mine guards assault
SECL खदान की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

पेड़ों की कटाई और चोरी की घटना एक फिर गांगीकोट से भी सामने आई. पेड़ कटाई करने से रोकने के दौरान चोरों ने सुरक्षाकर्मियों पर प्राणघातक हमला भी कर दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है तो वहीं गश्ती बढ़ाने और पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात कही है.

25-30 लोगों के आने की बात सामने आई है. प्रबंधन से बात की जाएगी. सुरक्षा का ऑडिट किया जाएगा. पुलिस की टीम की गश्ती भी बढ़ाएंगे- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

SECL mine guards assault
पेड़ों की कटाई और चोरी रोकने पहुंचे थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी हो चुकी घटना

गौरतलब है कि इससे पूर्व भी खदान में घुसने बंधक बनाकर चोरी व लूटपाट करने का वीडियो भी सामने आ चुका है. बावजूद इसके कड़ी कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं.

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