मानिकपुर खदान के विस्तार की पर्यावरणीय जनसुनवाई पूरी, भू-विस्थापितों ने दोहराई मुआवजा और रोजगार की मांग
मानिकपुर ओपनकास्ट कोल माइंस को लेकर पर्यावरणीय जनसुनवाई को पूरा कर लिया गया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 7:42 PM IST
कोरबा: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद मानिकपुर ओपनकास्ट कोल माइंस की पर्यावरणीय जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. उत्पादन क्षमता विस्तार को लेकर शुक्रवार को मानिकपुर दशहरा मैदान में प्रक्रिया पूर्ण की गई.
जनसुनवाई में अपनी मांग रखने पहुंचे लोगों को खराब मौसम की मार का भी सामना करना पड़ा. तेज बरसात के बीच जनसुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई. इस विस्तार परियोजना के तहत खदान की क्षमता को 5.25 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7 मिलियन टन प्रति वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है.
हालांकि, जनसुनवाई की प्रक्रिया के दौरान प्रभावित गांवों के ग्रामीणों और भू-विस्थापितों ने अपनी पुरानी लंबित मांगों और समस्याओं के त्वरित निराकरण की पुरजोर मांग उठाई है, जो इस विस्तार के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
आरोप है कि 1964 से उनकी मांगें लंबित हैं. जिनका समाधान नहीं किया गया है, इन समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए मनमानी पूर्वक जनसुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना भू विस्थापितों के मौलिक अधिकार के साथ कुठाराघात है.
जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने का भी आरोप लगाया. जबकि प्रशासन ने कहा कि 11:00 बजे जनसुनवाई शुरू कर दी गई थी, सभी को लिखित और मौखिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराने पूरा अवसर प्रदान किया गया है.
नई भूमि के अर्जन का प्रस्ताव नहीं
मानिकपुर खदान शहर से लगा हुआ है. यह रेलवे स्टेशन के करीब है, जहां उत्पादन क्षमता और क्षेत्रफल में विस्तार प्रस्तावित है. एसईसीएल की महत्वपूर्ण मानिकपुर खदान रिहायशी इलाकों और मुख्य मार्गों के काफी करीब स्थित है. परियोजना के तहत इसका दायरा वर्तमान 1018.925 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1031.507 हेक्टेयर किए जाने की योजना है.
इस विस्तार से भिलाईभांठा, दादर, मानिकपुर, इमलीडुग्गू, भिलाईखुर्द, दर्रीपारा सहित आसपास के कई ग्रामीण इलाके प्रभावित हो रहे हैं. नियमों के तहत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह जनसुनवाई आयोजित की गई है. खदान विस्तार के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, उनका अर्जन एसईसीएल ने पहले ही कर लिया था. फिलहाल किसी नई भूमि का अर्जन नहीं हो रहा है.
लंबे समय से लंबित है भू विस्थापितों की मांग
प्रस्तावित विस्तार को लेकर क्षेत्र के भू-विस्थापितों और ग्रामीणों में लंबे समय से असंतोष देखा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किए बिना प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है.1963-64 के शुरुआती दौर से अधिग्रहित जमीनों के कई मामलों में आज तक उचित मुआवजा, विस्थापितों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पाया है.
खदान के आसपास के इलाकों में धूल और राखड़ के गुबार से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा हसदेव नदी और स्थानीय जल स्रोतों के प्रदूषण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है. खदान प्रबंधन के अधीन संचालित कंपनियों में बाहर के लोगों को रोजगार पर रखा जाता है, जबकि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता.
27 लिखित आपत्तियां मिली
शुक्रवार को आयोजित पर्यावरणीय जनसुनवाई में खदान विस्तार को लेकर प्रशासन के समक्ष 27 लिखित आपत्तियां लगाई गई है. इसके अलावा कई लोगों ने मौखिक रूप से अपनी बात राखी, इन मौखिक आपत्तियों को भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. इन सभी का निराकरण करने के पश्चात ही पर्यावरणीय जनसुनवाई को पूरा मानकर खदान प्रबंधन को विस्तार के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी.
मांग पूरी नहीं होने तक करेंगे विरोध
भू विस्थापितों के संगठन के सचिव जितेंद्र राव का कहना है कि हमारे कई मांगे अब भी लंबित है. एसईसीएल प्रबंधन द्वारा मनमानी तरीके से इस जनसुनवाई का आयोजन कर दिया गया है, 1964 में जिस जमीन का अर्जन किया गया था. उसके लिए हमें आज तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है. हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, हम खदान के विस्तार का विरोध करते रहेंगे. इस जनसुनवाई के बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं सुना गया. तो हम खदान बंद करेंगे.
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी उमा गोपाल का कहना है कि इस जनसुनवाई का आयोजन नियमों का पालन करते हुए नहीं किया जा रहा है. फर्जी तरीके से स्वीकृति ली गई है, हमें बोलने का अवसर नहीं मिला. समय से पहले ही जनसुनवाई को खत्म कर दिया गया. भू विस्थापितों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.
''एक दिन पहले लोगों को रोजगार दिया,मांग पूरी नहीं होने तक डटे रहेंगे''
जनसुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज करने पहुंचे पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि एसईसीएल द्वारा मानिकपुर खदान का विस्तार किया जा रहा है. इसकी जनसुनवाई में शामिल होने हम सभी पहुंचे थे. इसके पहले भी भू विस्थापित लगातार आंदोलन कर रहे हैं. आज तक भी उनका आंदोलन जारी है. हमने एसईसीएल प्रबंधन से मुआवजा रोजगार और पुनर्वास संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है. पहले भी इस जनसुनवाई का आयोजन 1 महीने पहले प्रस्तावित किया गया था, दबाव के कारण ही उसे निरस्त किया गया. लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सूचना मिली कि 25 सितंबर को जनसुनवाई का आयोजन किया जाना है.
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि आज भी यहां पहुंचकर हमने अपने आपत्ति दर्ज कराई है. मानिकपुर खदान प्रबंधन ने अभी एक दिन पहले ही 102 और फिर 14 लोगों को रोजगार प्रदान किया है. यह रोजगार निजी कंपनियों के अधीन प्रदान किया गया है. आगे भी अगर नियमों के अनुसार भू विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, तो हम इस विस्तार का विरोध जारी रखेंगे.
पर्यावरणीय जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी
मानिकपुर खदान की जनसुनवाई कराने पहुंचे एडीएम देवेंद्र पटेल ने बताया कि मानिकपुर खदान का विस्तार प्रस्तावित है. जिसके लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. कुल 500 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, 27 आपत्तियां दर्ज की गई है, जिन्हें लेखबद्ध किया गया है. मौखिक आपत्तियों को भी लेख़बद्ध किया जाएगा. जिनके निराकरण के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी. खदान विस्तार के लिए लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं. कुछ हमारे संज्ञान में है, यदि वह विधिवत प्रक्रिया के तहत हमारे पास आते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. आज सभी को आपत्ति दर्ज कराने पर्याप्त मौका और समय दिया गया है. आज पूरे दिन आपत्तियों को स्वीकार किया जाएगा.