बिजली-पानी संकट से भड़के श्रमिक, SECL चिरमिरी की कुरासिया अंडरग्राउंड खदान में उत्पादन पूरी तरह ठप
बिजली-पानी सप्लाई बाधित होने पर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मजदूरों ने उत्पादन बंद कर खदान परिसर में की नारेबाजी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 2:30 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: SECL चिरमिरी क्षेत्र की कुरासिया अंडरग्राउंड खदान में शनिवार को प्रथम पाली का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया. एकतानगर और आजाद नगर कॉलोनी में पिछले 11 दिनों से बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से श्रमिकों का आक्रोश फूट पड़ा. श्रमिक संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में मजदूरों ने उत्पादन बंद कर खदान परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
जमकर की नारेबाजी
सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रमिक खदान परिसर में एकत्रित हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन के कारण प्रथम पाली में उत्पादन पूरी तरह प्रभावित रहा. श्रमिकों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल नहीं की गईं, जिससे उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
कई संगठनों का समर्थन
प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए HMS के केंद्रीय अध्यक्ष बजरंगी शाही सहित कई श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. मजदूरों की मांगों को जायज बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की. वहीं श्रमिक नेता जगबंधु खूंटियां ने कहा कि जब तक बिजली-पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और उग्र किया जाएगा.
जल्द समाधान की मांग
इस दौरान कांग्रेस पार्षद राहुल भाई पटेल भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की.
आंदोलन के और लंबा खिंचने की भी आशंका जताई जा रही है. उत्पादन बंद होने से कंपनी के कोयला उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है. वहीं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी हालात पर नजर बनाए हुए है.