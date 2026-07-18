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नगर निगम चिरमिरी के भविष्य पर सवाल, निर्माण कार्यों पर एसईसीएल की आपत्ति, जनप्रतिनिधियों ने लगाए आरोप

नगर निगम चिरमिरी में हो रहे निर्माण कार्य को एक बार फिर एसईसीएल ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए रोका है.

SECL accused of stop development works
SECL की आपत्तियों में उलझा नगर निगम चिरमिरी का विकास (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 1:11 PM IST

4 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी जिले के सबसे बड़े नगर निगम चिरमिरी का अस्तित्व अब सवालों के घेरे में है. ये क्षेत्र कोल खनन के लिए जाना जाता है.लेकिन समस्या ये है कि जो भी निर्माण कार्य निगम करवाने की कोशिश करता है उस निर्माण स्थल को एसईसीएल अपने अधिकार क्षेत्र का बताकर रुकवा देता है. ऐसे में अब यहां रहने वाले निवासी पलायन करने को मजबूर हो रहे है.एसईसीएल पर आऱोप है कि नगर के विकासकार्यों को वो करता नहीं और यदि निगम के माध्यम से विकास कार्य हो रहे हैं तो उस कार्य पर अड़ंगा लगा रहा है.

SECL लीज की भूमि पर बसा है चिरमिरी

आपको बता दें कि चिरमिरी का अधिकांश हिस्सा SECL की लीज भूमि पर स्थित है. स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब भी राज्य सरकार अथवा नगर पालिका निगम चिरमिरी नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरचना के विकास के लिए कोई नई परियोजना शुरू करती है, तब SECL प्रबंधन भूमि संबंधी कारणों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज करा देता है. इसका सीधा असर शहर के बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों पर पड़ रहा है.

SECL accused of stop development works
नगर निगम चिरमिरी का विकास रुका (ETV BHARAT CHATTISGARH)

पहले मंगल भवन और अब नालंदा परिसर
इसी क्रम में लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित सर्व मांगलिक अंबेडकर भवन के निर्माण कार्य पर भी SECL की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी. यह भवन शहरवासियों के लिए विवाह, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनने वाला था. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस भवन के निर्माण से वर्षों पुरानी आवश्यकता पूरी होती, लेकिन आपत्ति के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी.

नगर निगम चिरमिरी के भविष्य पर सवाल (ETV BHARAT CHATTISGARH)

चिरमिरी पहले ही बंद होती खदानों और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण पलायन की मार झेल रहा है। ऐसे समय में यदि विकास कार्य भी लगातार बाधित होते रहे तो शहर का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास गंभीर रूप से प्रभावित होगा। लोगों का मानना है कि नई परियोजनाएं ही शहर में रोजगार, सुविधाएं और भविष्य की संभावनाएं पैदा कर सकती हैं-शहाबुद्दीन अंसारी, पार्षद

अब एक बार फिर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नालंदा परिसर योजना भी विवादों में आ गई है. लगभग 4 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस परिसर पर भी SECL प्रबंधन ने आपत्ति दर्ज करते हुए नगर पालिका निगम एवं स्थानीय प्रशासन को पत्र भेजा है. इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, डिजिटल संसाधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है.लेकिन इसके रुकने से छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है.

जनहित की योजनाओं को लेकर बार-बार उत्पन्न हो रहे विवादों का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए. राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और SECL प्रबंधन को समन्वय बनाकर ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हों और कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन हो सके.डबल इंजन की सरकार ने वादा किया था कि विकास कार्य दोगुनी गति से होंगे.लेकिन अब हमारे शासन के समय स्वीकृत हुए कार्यों को ही आपत्ति दर्ज लगाकर रोका जा रहा है - विनय जायसवाल, पूर्व विधायक

वहीं नगर पालिका निगम प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

संबंधित पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास जारी हैं. इस बारे में हम एसईसीएल से पत्राचार करके आपत्तियों को हटाने का प्रयास किया जाएगा.जो भी कार्य हो रहे हैं वो जनता के लिए हैं.ऐसे में यदि कार्यों को रोका जाता है तो जनता को जो सुविधाएं दी जानी है वो नहीं मिल पाएगी - विजयेंद्र सारथी, आयुक्त, नगर पालिका निगम

नियमों के फेर में फंसा विकास

कोयला नगरी के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाला चिरमिरी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां विकास और अस्तित्व दोनों ही बड़े प्रश्न बनकर सामने हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिरमिरी को स्थायित्व देने, पलायन रोकने और करोड़ों रुपये की जनहित परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और SECL के बीच कोई ठोस सहमति बन पाएगी, या फिर विकास की ये योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी.

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