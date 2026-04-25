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सीवीड का विकल्प, सरगुजा के युवा किसान की पहल, स्थानीय जलाशयों से खोज निकाला

सरगुजा के युवा किसान ने सीवीड का विकल्प खोज लिया है. इससे खाद संकट दूर होगा. पेश है देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट

Production of Seaweed Fertilizer in Surguja
सरगुजा में सीवीड खाद का निर्माण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
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सरगुजा: सीवीड (Seaweed) खाद यानी समुद्री शैवाल की खाद बहुत महंगी होती है, लेकिन अंबिकापुर के एक युवा किसान ने स्थानीय नदियों और तालाबों से सी वीड निकाला है. सी वीड की बाजार में कीमत करीब 3 सौ रुपये किलो है. भारतीय बाजार में ये आसानी से उपलब्ध भी नहीं है. ऐसे में युवा किसान ने ऐसी तरकीब निकाली है, जिससे आप सी वीड के फायदे अपने गांव में ही मुफ्त में ले सकते हैं.

कम खर्च में समुद्री खाद का विकल्प

सरगुजा के करजी गांव के युवा किसान वितिस गुप्ता ने अपने खेत के सामने की नहर में लगने वाली काई और शैवाल को निकाला. इस शैवाल को आठ दिन तक धूप में सुखाया और फिर उसे कटिंग करके उसका पावडर तैयार किया. इस प्रक्रिया में खर्च सिर्फ मैनपावर का लगा. नहर से शैवाल निकाल लेने से नहर भी साफ हो गई और पानी का बहाव भी तेज हो गया. इस शैवाल के पावडर का उपयोग, उन्होंने अपने खेतों में किया, जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ देखी गई.

सीवीड से खेती किसानी को फायदा (ETV BHARAT)

देसी सी वीड का जुगाड़

इस आर्गेनिक फर्टिलाइजर देशी सी वीड का लैब परीक्षण भी उन्होंने कराया. टेस्ट में पाया गया कि फसलों पर ये सी वीड जैसा ही काम करेगा. वितिस ने अपने ट्रायल में पाया कि ये बेहतर काम कर रहा है. इसके उपयोग से किसान फर्टिलाइजर का उपयोग भी कम कर सकते हैं और अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं.

Seaweed Extract
समुद्री शैवाल की खाद (ETV BHARAT)

सीवीड एक्सट्रैक्ट वाला खाद

वितिस ने बताया कि यह फर्टिलाइजर सीविड एक्सट्रैक्ट टाइप का ही काम करता है, जो समुद्र की गहराइयों से निकाल कर बनाया जाता है. इसमें उतने ही मात्रा में आपको क्षमता मिलेगी. जो अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं रूट डेवलपमेंट वगैरह के लिए, उसमें ये मदद करता है.

Seaweed fertilizer is produced from reservoirs.
जलाशयों से तैयार होता सीवीड खाद (ETV BHARAT)

युवा किसान ने बताया कि पौधों को पोषक तत्व अवेलेबल कराने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है. जब फूल और फल के समय में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है यानी टेंपरेचर या एनवायरमेंट के कारण या किसी वजह से पौधा स्ट्रेस में जाता है, उसे सहने के लिए भी ये पौधे में प्रतिरोधक क्षमता लाता है.

Advancement in Agriculture through Seaweed Fertilizer
सीवीड खाद से खेती में प्रगति (ETV BHARAT)

सीवीड का ट्रायल

किसान ने बताया कि इसको दो तरीके से ट्रायल किया गया है. खेत की तैयारी के समय गोबर के साथ 10 एक के रेश्यो में यूज किया गया. यानी आप 10 केजी गोबर डाल रहे हैं तो 1 केजी ये शैवाल सूखा कर डालना है. अगर ड्रिप से भी किसान देना चाहें तो दे सकते हैं. सरसों की खली, नीम की खली, खरंच की खली दे रहे हैं, उसके साथ इसको पानी में भीगा करके और कंटीन्यू इसका सप्लाई अवेलेबल कर सकते हैं. यानी लिक्विड फॉर्म में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं.

सीवीड से किसानों को फायदा

किसान का कहना है कि हम लोगों ने इसको धान में भी प्रयोग करके देखा था और धान में काफी बेहतर रिजल्ट इसका मिला था. खेत तैयारी के समय ही शैवाल को डाला था और काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ.

Benefits of Seaweed Fertilizer in Agriculture
सीवीड खाद से खेती में फायदा (ETV BHARAT)

गांव के दूसरे किसानों का भी कहना है कि सी वीड का विकल्प बहुत अच्छा है. किसान घांसी दास ने बताया कि उत्पादन अच्छा हो रहा है. इसका ट्रॉयल बहुत अच्छा रहा. इससे खाद का बहुत पैसा बच जाएगा. वहीं किसान मंगल साय का भी कहना है कि वे भी अपने खेतों में अब इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है.

Vitis Gupta young farmer from Surguja
सरगुजा का युवा किसान वितिस गुप्ता (ETV BHARAT)

वितिस कहते हैं कि ये सी वीड का एक तरीके से विकल्प है. सीवीड लोकली अवेलेबल नहीं है. वो समुद्र की गहराइयों से आता है या पेसिफिक ट्रच बोल रहे हैं, वहां से गहराइयों से एक्सट्रैक्ट करके उसको लाया जाता है. वो काफी कॉस्टली प्रोडक्ट है. उसके मुकाबले ये हमारे पास बिल्कुल लोकली अवेलेबल है. आपके घर के सामने है. सबके नजदीक में ये चीज मिल जाएगी. इसका उपयोग करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से किसान उत्पादन ले पाएंगे.

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