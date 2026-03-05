ETV Bharat / state

महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा स्टेट बार काउंसिल चुनाव, पहली बार 25 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए हैं आरक्षित

रिपोर्ट - भुवन किशोर झा

रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल का यह चुनाव महिलाओं के लिए खास है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, स्टेट बार चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं. 12 मार्च को होने वाले 25 स्टेट बार सीटों के चुनाव में, महिलाओं के लिए रिजर्व की गई पांच सीटें चुनाव के जरिए भरी जाएंगी, जबकि दो सीटें मनोनयन से भरी जाएंगी.

इस तरह, 25 में से सात सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं. इस चुनाव में कुल 100 प्रत्याशियों में से 25 महिलाएं ताल ठोक रहीं है. इस चुनाव में राज्यभर के विभिन्न न्यायालयों के करीब 25 हजार मतदाता बने अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

प्रत्याशियों की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का जोश चरम पर है. रांची सिविल कोर्ट और बार एसोसिएशन कार्यालयों समेत अलग-अलग कोर्ट परिसर प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर से सजे हुए हैं. पुरुष प्रत्याशियों के साथ दो-दो हाथ करने की तैयारी में जुटी महिला प्रत्याशियों का उत्साह देखते ही बन रहा है. होली की छुट्टी के बावजूद महिला प्रत्याशी मतदाताओं से वोट का आग्रह करने में जुटी हैं.

करीब आठ साल बाद फिर से यह चुनाव लड़ रहे संजय विद्रोही कहते हैं, "यह चुनाव करीब आठ साल बाद हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि हमें पहले की तरह हमारे अधिवक्ता भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा." उन्होंने आगे कहा, "मेरे पिछले कार्यकाल में कई काम हुए हैं, जिसका हमें जरूर फायदा मिलेगा."