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राजस्थान में खाली रह गई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटें, फीस में लाखों के अंतर के चलते स्टूडेंट्स ने UP में लिया एडमिशन

नीट यूजी की परीक्षा को देकर आते स्टूडेंट्स ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : राजस्थान के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से नीट यूजी के स्कोर के जरिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है. इस दौरान राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं. यहां पर 1038 एमबीबीएस की सीट्स पर तीसरे राउंड में अलॉटमेंट ही नहीं लिया गया है. जबकि जिन डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट पर तीसरे राउंड में अलॉटमेंट जारी हुआ है, संभावना यह भी है कि विद्यार्थी उन पर ज्वाइन ही नहीं करें. ऐसे में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स में 1038 से ज्यादा एमबीबीएस की प्राइवेट सीटें हो सकती हैं.