राजस्थान में खाली रह गई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटें, फीस में लाखों के अंतर के चलते स्टूडेंट्स ने UP में लिया एडमिशन
राजस्थान में तीसरे राउंड में 1000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर तो स्टूडेंट्स ने चॉइस ही नहीं भरी है.
Published : October 16, 2026 at 4:23 PM IST
कोटा : राजस्थान के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से नीट यूजी के स्कोर के जरिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है. इस दौरान राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं. यहां पर 1038 एमबीबीएस की सीट्स पर तीसरे राउंड में अलॉटमेंट ही नहीं लिया गया है. जबकि जिन डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट पर तीसरे राउंड में अलॉटमेंट जारी हुआ है, संभावना यह भी है कि विद्यार्थी उन पर ज्वाइन ही नहीं करें. ऐसे में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स में 1038 से ज्यादा एमबीबीएस की प्राइवेट सीटें हो सकती हैं.
'एमबीबीएस की फीस ज्यादा' : निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली रहने का सीधा कारण एमबीबीएस की फीस ज्यादा होना है. इसके चलते ज्यादातर विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है. वहां के निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में फीस कम है. राजस्थान में 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 3700 सीटें थीं. इनमें से करीब 30 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं.
पढ़ें: NEET UG 2026 : भारी फीस के चलते खाली रह गईं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 2496 सीटें, डेढ़ करोड़ तक है MBBS की फीस
यूपी में काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक के बावजूद अधिकांश सीट भरी : परिजात मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड का अलॉटमेंट 25 सितम्बर को हो गया था, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है. मामले की सुनवाई चल रही है. रिजर्वेशन और एडमिशन नियमों को लेकर मामला अभी विचाराधीन है. जबकि पहले राउंड में उत्तर प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों ने रिपोर्ट कर दिया था. वहां सीटें कम खाली हैं. राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है. राजस्थान में तीसरे राउंड में 1000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर तो स्टूडेंट्स ने चॉइस ही नहीं भरी है.
पढ़ें: Special : NEET UG राजस्थान में खाली रही 317 NRI कोटा MBBS सीट बदलेगी मैनेजमेंट व सरकारी में, मेडिकल कॉलेजों को कम मिलेगी 246 करोड़ फीस
राजस्थान में 1.46 करोड़ तक फीस : राजस्थान में जनरल कोटा के तहत डीम्ड या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट पर 85.05 लाख से 1.08 करोड़ रुपए के बीच फीस है. जबकि मैनेजमेंट कोटा में यह फीस 1.13 से 1.46 करोड़ के बीच है. जनरल और मैनेजमेंट कोटा में 25 से 30 फीसदी (27 से 40 लाख) के आसपास फीस का अंतर है. एमबीबीएस की फीस 4.5 साल की ली जाती है. शुरुआत में पहले 1 साल की फीस ली जा रही है. उसके बाद तीसरे से लेकर सातवें सेमेस्टर तक सेमेस्टर के अनुसार फीस ली जाएगी. इनकी बैंक गारंटी या इन तरीकों के चेक पहले ही मांगे जा रहे हैं. राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीट खाली रह जाने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दूसरी तरफ नेशनल मेडिकल कमीशन भी इस बार सख्ती बरतने के मूड में है. इसीलिए मेडिकल कॉलेजों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है. इनमें फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट फैसिलिटी और करिकुलम को लेकर की जाएगी.
पढ़ें: Explainer: डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा तो महंगी हो गई NRI सीट से MBBS की पढ़ाई, बिगड़ गया बजट... अब FEE जमा कराने पर संकट
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 90 लाख फीस : उत्तर प्रदेश में साल 2025 में सबसे कम फीस करीब 50 लाख बाराबंकी मेयो मेडिकल कॉलेज की थी. यह एमबीबीएस की पूरी फीस है. जबकि सबसे ज्यादा फीस बरेली के कॉलेज की 90 लाख रुपए के आसपास थी. साल 2026 में फीस बढ़ोतरी के बाद भी सबसे ज्यादा फीस करीब 62 लाख रुपए सीतापुर के मेडिकल कॉलेज की है. जबकि सर्वाधिक फीस बरेली के ही मेडिकल कॉलेज की 90 लाख के आसपास है. जबकि राजस्थान की फीस 85 लाख से शुरू हो रही है.
पढ़ें: NEET UG 2026 की जंग, एक MBBS सीट पर 17 दावेदार, जानिए कितने अंकों पर मिल सकती है काउंसलिंग पात्रता
उत्तर प्रदेश में 25 फीसदी फीस बढ़ी, फिर भी राजस्थान से कम : पारिजात मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीते कई सालों से फीस नहीं बढ़ी थी, लेकिन 2026 में न्यायालय के आदेश के बाद में फीस में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 10 से लेकर 25 फीसदी फीस की बढ़ोतरी हुई है. वहीं कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं, जहां पर फीस नहीं बढ़ी है. इसके बावजूद भी फीस राजस्थान से कम है. जबकि राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में 25 से 40 फीसदी तक फीस ज्यादा है.
पढ़ें: NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61
राजस्थान में जनरल और मैनेजमेंट कोटा के नाम पर अलग फीस : परिजात मिश्रा ने बताया कि यूपी में केवल एक ही कोटा है. जिसमें एक मेडिकल कॉलेज की एक ही फीस है. जबकि राजस्थान में दो कोटा के जरिए प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल रहा है. जिसमें एक जनरल और दूसरा मैनेजमेंट कोटा है. राजस्थान में इन दोनों की फीस में भी काफी अंतर है.
पढ़ें: NEET UG 2025: दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई अब 22 सितंबर से
हॉस्टल और अन्य खर्च भी कम : पारिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में विद्यार्थियों से हॉस्टल की फीस 2.5 से 7 लाख रुपए के बीच ली जा रही है. इसके अलावा एडमिशन और मिसलेनियस के नाम पर भी फीस ली जा रही है. सिक्योरिटी डिपाजिट भी लिया जा रहा है. ये सब मिलाकर प्रत्येक विद्यार्थी से 1.5 से 4 लाख रुपए के बीच में हॉस्टल व अन्य खर्चे लिए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हॉस्टल की फीस काफी कम है. राजस्थान में इसका सालाना औसत 5 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश में 3 लाख से भी कम है. इसका फायदा विद्यार्थियों को मिल रहा है, इसलिए वे वहां पर शिफ्ट हो गए हैं.