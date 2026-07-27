फतेहाबाद स्टेशन पर चलती ट्रेन से भाई-बहन को फेंका; लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस में हुआ था विवाद
आगरा कैंट स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के बाद जनरल कोच में सीट को लेकर कुछ सहयात्रियों से कहासुनी हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 9:43 AM IST
आगरा: राजस्थान में खाटूश्यामजी दर्शन करके लौट रहे भाई-बहन को फतेहाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म पर फेंक दिया गया. लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद युवकों ने भाई की पिटाई की. बहन के साथ भी आरोपियों ने अभद्रता की. दोनों को प्लेटफार्म पर फेंक दिया. शोर मचाने पर पहुंचे RPF जवानों ने भाई-बहन का प्राथमिक उपचार कराया.
आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन में छेड़छाड़ पर यात्रियों से मारपीट का मामला सामने आया है. जिसमें धक्का लगने से एक युवक चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गया था. इसका उपचार कराया है. इसके बाद भाई-बहन चले गए हैं. कोई शिकायत नहीं मिली है. मगर, आरोपियों की तलाश की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र स्थित गांव चंडोट निवासी कमलेंद्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह और उसकी बहन करिश्मा शुक्रवार को राजस्थान स्थित खाटूश्यामजी के दर्शन करने गए थे. शनिवार को भाई-बहन राजस्थान स्थित रींगस रेलवे स्टेशन से लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार हुए.
कमलेंद्र सिंह का आरोप है कि आगरा कैंट स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के बाद जनरल कोच में सीट को लेकर कुछ सहयात्रियों से कहासुनी हो गई थी. इसकी वजह बहन को घूरना था. मैंने और बहन ने विरोध किया था.
इस पर दूसरे पक्ष के युवकों ने अपने 8-10 साथियों को बुला लिया. जब फतेहाबाद स्टेशन आने वाला था. इससे पहले ही आरोपियों ने पहले बहन करिश्मा से अभद्रता की. विरोध करने पर मेरे और बहन के साथ मारपीट की.
जैसे ही ट्रेन फतेहाबाद स्टेशन पहुंची तो चलती ट्रेन से मुझे और बहन को आरोपी युवकों ने जनरल कोच से प्लेटफार्म पर फेंक दिया. भाई और बहन को कोच से बाहर फेंकने पर बहन ने शोर मचाया.
दूसरे यात्रियों की सूचना पर फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर आए. मगर, तब तक आरोपी युवक भाग गए थे. आरपीएफ जवानों ने घायल कमलेंद्र और उसकी बहन करिश्मा को उपचार के लिए सीएचसी भेजा. जहां पर प्राथमिक उपचार कराया. परिजनों को सूचना दी गई.
फतेहाबाद आरपीएफ पोस्ट पर तैनात उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि ट्रेन में भाई-बहन से कुछ युवकों की कहासुनी हो गई थी. इस पर दूसरे पक्ष के युवकों ने धक्का दिया तो युवक प्लेटफार्म पर गिरकर घायल हो गया था. घायल भाई और बहन का उपचार कराकर घर के लिए रवाना कर दिया है. सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है.
मथुरा में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए आगरा रेल मंडल का आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ मथुरा, गोवर्धन, भूतेश्वर सहित अन्य स्टेशनों पर ड्यूटी पर है. इसकी वजह से आगरा कैंट से गुजर रहीं ट्रेनों में आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ की कमी चल रही है. स्टाफ न होने से ट्रेन में सीट को लेकर यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है. लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस में हुई घटना भी इसी का परिणाम है.
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