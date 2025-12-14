सर्दी में बढ़ रहा डिप्रेशन; ओपीडी में पहुंच रहे मरीज, एक्सपर्ट ने सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर को लेकर दिए टिप्स

सर्दी में बढ़ रहा डिप्रेशन; ओपीडी में पहुंच रहे मरीज, एक्सपर्ट ने सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर को लेकर दिए टिप्स
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय निदेशक डॉ. दिनेश राठौर ने ईटीवी से बातचीत में सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर से बचाव और उपचार के बारे में बताया.
आगरा: सर्दी का मौसम सेहत के हिसाब से अच्छा माना जाता है. मगर, बढ़े पॉल्यूशन और मौसम के बदलाव से लोगों के मन की उलझनें बढ़ गई हैं. जिसकी वजह मन में उदासी, निराशा और हताशा का भाव आना है. ये बीमारी सीजनल मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) है.
इसके चलते एसएन मेडिकल कॉलेज और मानसिक संस्थान में सीजनल मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) के मरीजों की संख्या बढ़ी है.
बढ़ रहे सीजलन मूड डिसऑर्डर के मरीज: देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर के साथ ही आगरा और आसपास के जिले अक्टूबर माह से ही पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं. इसके साथ हर दिन सर्दी तेवर दिखा रही है. ऐसे में पॉल्यूशन और सर्दी की वजह से लोगों को मनोरोग की बीमारी सीजलन मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) या विंटर ब्लूज (Winter Blues) चपेट में ले रही है. इसकी वजह से ही आगरा में एसएन मेडिकल काॅलेज और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व चिकित्सालय की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है.
'सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर' क्या है: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक प्रो. दिनेश राठौर बताते हैं कि सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) या जनल मूड डिसऑर्डर या विंटर ब्लूज (Winter Blues) एक मानसिक बीमारी है. जो मौसम में बदलाव, स्माॅग और पाॅल्यूशन की वजह से होती है.
हर साल अक्टूबर से दिसंबर माह तक ये बीमारी लोगों को अपनी चपेट में लेती है. इसमें किशोर-किशोरियां, युवा, वयस्क और महिलाएं शामिल हैं, जो इस मौसम में उदास रहने के साथ ही लो एनर्जी फील करते हैं.
सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर की वजह क्या है: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व चिकित्सालय के निदेशक ने बताया कि सीजनल मूड डिसऑर्डर की वजह की बात करें, तो इसकी वजह मूड नियंत्रित करने वाला रसायन सेरोटोनिन और नींद नियंत्रित करने वाला हार्मोन का स्तर घटना है.
इन दोनों की वजह इनके स्तर में आया असंतुलित है. इस बीमारी में मरीजों को धूप बैठने से आराम मिलता है. क्योंकि, मेलाटोनिन हार्मोन धूप से नियंत्रित होता है. मेलाटोनिन हार्मोन से न्यूरो-ट्रांसमीटर का स्राव नियंत्रित होता है. इसलिए, धूप में बैठने से मन और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है.
सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर के लक्षण-
- मन उदास रहना
- मन में हताशा या निराशा आना
- घबराहट होना
- एकाग्रता में कमी
- भूख कम लगना
- नींद कम आना
- नींद ज्यादा आना
- बात-बात पर मूड खराब रहना
- अकेलापन महसूस करना
- आत्मविश्वास में कमी
सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर से बचाव के उपाय-
- संतुलित आहार लें.
- हरी सब्जियां खूब खाएं.
- मौसमी फल खूब खाएं.
- ड्राई फ्रूट्स भी खाएं.
- जंक फ़ूड से दूरी बनाएं.
- सूर्य की रोशनी लें.
- विटामिन डी लें.
- रोजाना एक्सरसाइज करें.
- रोजाना योगासन करें.
- रोजाना मेडिटेशन करें.
