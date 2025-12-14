ETV Bharat / state

सर्दी में बढ़ रहा डिप्रेशन; ओपीडी में पहुंच रहे मरीज, एक्सपर्ट ने सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर को लेकर दिए टिप्स

आगरा: सर्दी का मौसम सेहत के हिसाब से अच्छा माना जाता है. मगर, बढ़े पॉल्यूशन और मौसम के बदलाव से लोगों के मन की उलझनें बढ़ गई हैं. जिसकी वजह मन में उदासी, निराशा और हताशा का भाव आना है. ये बीमारी सीजनल मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) है.

इसके चलते एसएन मेडिकल कॉलेज और मानसिक संस्थान में सीजनल मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) के मरीजों की संख्या बढ़ी है.

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक डॉ. दिनेश राठौर (Video Credit: ETV Bharat)

बढ़ रहे सीजलन मूड डिसऑर्डर के मरीज: देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर के साथ ही आगरा और आसपास के जिले अक्टूबर माह से ही पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं. इसके साथ हर दिन सर्दी तेवर दिखा रही है. ऐसे में पॉल्यूशन और सर्दी की वजह से लोगों को मनोरोग की बीमारी सीजलन मूड डिसऑर्डर या सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) या विंटर ब्लूज (Winter Blues) चपेट में ले रही है. इसकी वजह से ही आगरा में एसएन मेडिकल काॅलेज और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान व चिकित्सालय की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

'सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर' क्या है: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक प्रो. दिनेश राठौर बताते हैं कि सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) या जनल मूड डिसऑर्डर या विंटर ब्लूज (Winter Blues) एक मानसिक बीमारी है. जो मौसम में बदलाव, स्माॅग और पाॅल्यूशन की वजह से होती है.