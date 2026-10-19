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दिन में गर्मी, सुबह-शाम ठंडक, मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई अस्पतालों में मरीजों की भीड़, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई अस्पतालों में मरीजों की भीड़. ( ETV Bharat gfx )

उदयपुर: झीलों की नगरी में इन दिनों मौसम ने करवट ली है और इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ने लगी हैं. दिन में 35 डिग्री सेल्सियस के पार गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक के बीच सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस की बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं. अस्पतालों में इन बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ रही है. ऐसे में सेहत को लेकर बरती गई लापरवाही भारी पड़ सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि खानपान, दिनचर्या और साफ-सफाई का ध्यान रखकर बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है. इस मसले पर दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने ईटीवी से विशेष बात की. उन्होंने बताया कि इस मौसम में दिनचर्या में कुछ छोटे-छोटे उपाय उठाकर बीमारियों से बचा जा सकता है.

डॉ सुमन ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, बुजुर्गों में पहले से मौजूद अस्थमा, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों के लक्षण बढ़ सकते हैं. ऐसे में परिवार के सदस्यों को उनकी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सुबह और शाम तापमान में गिरावट होने पर मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और बच्चों को धूल-मिट्टी तथा धुएं के संपर्क से बचाने का प्रयास करें.