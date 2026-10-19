दिन में गर्मी, सुबह-शाम ठंडक, मौसमी बीमारियों ने बढ़ाई अस्पतालों में मरीजों की भीड़, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर
तापमान में गिरावट होने पर मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और बच्चों को धूल-मिट्टी तथा धुएं के संपर्क से बचाने का प्रयास करें.
Published : October 19, 2026 at 2:50 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी में इन दिनों मौसम ने करवट ली है और इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ने लगी हैं. दिन में 35 डिग्री सेल्सियस के पार गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक के बीच सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस की बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं. अस्पतालों में इन बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ रही है. ऐसे में सेहत को लेकर बरती गई लापरवाही भारी पड़ सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि खानपान, दिनचर्या और साफ-सफाई का ध्यान रखकर बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है. इस मसले पर दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने ईटीवी से विशेष बात की. उन्होंने बताया कि इस मौसम में दिनचर्या में कुछ छोटे-छोटे उपाय उठाकर बीमारियों से बचा जा सकता है.
डॉ सुमन ने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, बुजुर्गों में पहले से मौजूद अस्थमा, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों के लक्षण बढ़ सकते हैं. ऐसे में परिवार के सदस्यों को उनकी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सुबह और शाम तापमान में गिरावट होने पर मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और बच्चों को धूल-मिट्टी तथा धुएं के संपर्क से बचाने का प्रयास करें.
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सांस लेने में परेशानी हो तो रहें सतर्क: डॉ सुमन ने कहा कि मौसम में बदलाव के साथ कुछ लोगों को सांस फूलने, सीने में जकड़न, लगातार खांसी और सांस लेते समय घरघराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. धूल, धुएं और प्रदूषण से बचें तथा डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें. सांस लेने में गंभीर परेशानी होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचना जरूरी है.
खानपान और साफ-सफाई का रखें ध्यान: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है. भोजन में मौसमी फल, हरी सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें. पर्याप्त पानी पिएं, नियमित रूप से हाथ धोएं और आसपास साफ-सफाई बनाए रखें. पर्याप्त नींद लें और शरीर को आराम दें. बुखार, खांसी या कमजोरी लंबे समय तक बनी रहने पर चिकित्सक से परामर्श लें. बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन न करें.
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इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज: बच्चों और बुजुर्गों में लगातार बुखार, अत्यधिक सुस्ती, खाना-पीना कम कर देना या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें. समय पर जांच और उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है. बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए कूलर की नियमित साफ-सफाई जरूरी है, ताकि मच्छरों और गंदगी से होने वाली समस्याओं से बचा जा सके. वहीं, डाइट में भी बदलाव करें और भोजन में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और पौष्टिक आहार शामिल करें. पर्याप्त पानी पिएं और बासी या दूषित भोजन से बचें. सुबह-शाम तापमान में बदलाव को देखते हुए कपड़ों का ध्यान रखें. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी या बुखार होने पर चिकित्सकीय सलाह लें.
अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या: महाराणा भूपाल चिकित्सालय में बदलते मौसम के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. हर रोज बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. अस्पताल में करीब 300 से 400 मरीज अलग-अलग मौसमी बीमारियों के साथ सामने आ रहे हैं. सुमन ने कहा कि फिलहाल समय रहते अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे छोटी-छोटी बीमारियों से बचा जा सके.
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बीते सात दिनों में तारीख-वार मौसम का हाल: झीलों की नगर में बीते सप्ताह 9 से 15 अक्टूबर के दौरान दिन और रात दोनों के तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिन का पारा सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, वहीं रातों में भी गर्माहट बनी रही. तारीख-वार तापमान इस प्रकार रहा है.
- 9 अक्टूबर: सप्ताह की शुरुआत में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य 33.8 डिग्री से अधिक था. न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री रहा.
- 10 अक्टूबर: दिन का पारा हल्का घटकर 34.8 डिग्री पर आया. रात के तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज हुई और यह 17.1 डिग्री रहा. 11 अक्टूबर: दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई और यह 35.7 डिग्री तक पहुंच गया. रात का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री दर्ज किया गया.
- 12 अक्टूबर: अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आई और यह 17.2 डिग्री दर्ज हुआ.
- 13 अक्टूबर: दिन का पारा 35.0 डिग्री के आसपास स्थिर रहा, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी शुरू हुई और यह 18.7 डिग्री तक पहुंच गया.
- 14 अक्टूबर: इस दिन सप्ताह की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान उछलकर 20.8 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री अधिक था. दिन का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री दर्ज हुआ.
- 15 अक्टूबर: दिन का तापमान 35.6 डिग्री पर बरकरार रहा. हालांकि, रात के तापमान में गिरावट देखी गई और न्यूनतम पारा 18.1 डिग्री दर्ज किया गया.
इन सात दिनों में उदयपुरवासियों को दोपहर के समय लगातार 35 डिग्री से अधिक तापमान के कारण हल्की गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा. वहीं, हफ्ते के मध्य विशेषकर 14 अक्टूबर को रात के तापमान में हुई अचानक बढ़ोतरी ने हल्की ठंडक के अहसास को रोक कर रखा.
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