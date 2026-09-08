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हरियाणा में बढ़ा मौसमी बीमारियों का खतरा, सिरसा-पानीपत में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, स्वाइन फ्लू से मौत, डेंगू-मलेरिया के केस बढ़े

52 टीमें कर रहीं डोर-टू-डोर सर्वे: डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की करीब 52 टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं. जहां भी जमा पानी या मच्छरों का लारवा मिलता है, वहां तुरंत एंटी-लारवा दवा डालकर उसे नष्ट किया जा रहा है. विभाग लोगों को घरों और आसपास पानी जमा न होने देने के लिए भी जागरूक कर रहा है.

सिरसा में डेंगू और मलेरिया के भी छह-छह मामले: स्वाइन फ्लू के साथ सिरसा में डेंगू और मलेरिया के मरीज भी सामने आए हैं. जिले में इस साल अब तक डेंगू के छह और मलेरिया के छह पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं. मानसून के दौरान और मौसम में बदलाव के बाद मच्छरजनित बीमारियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और बचाव अभियान तेज कर दिया है.

अस्पताल कर्मचारियों को दिए गए विशेष निर्देश: स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि फ्लू जैसे लक्षणों के साथ पहुंचने वाले मरीजों को तुरंत चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. जरूरत पड़ने पर संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने और उनके टेस्ट जल्द करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं. विभाग का कहना है कि समय पर जांच और उपचार से संक्रमण की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है.

नागरिक अस्पताल में बनाया विशेष स्वाइन फ्लू वार्ड: सिरसा के नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए अलग से विशेष वार्ड तैयार किया गया है. यहां मरीजों को भर्ती करने और उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी प्रबंध किया है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके.

संपर्क में आए लोगों की भी हो रही जांच: स्वाइन फ्लू के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच की प्रक्रिया भी तेज कर दी है. विभाग का प्रयास है कि संक्रमण के संभावित मामलों की समय रहते पहचान की जा सके. मरीजों के परिवार के सदस्यों और नजदीकी संपर्कों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी निगरानी रखी जा रही है.

सिरसा में स्वाइन फ्लू से एक की मौत: सिरसा जिले में स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉ. पवन कुमार ने बताया कि, "जिले में अब तक चार मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है."

सिरसा/पानीपत: सिरसा और पानीपत में मौसम में बदलाव के साथ मौसमी और वायरल बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. सिरसा में स्वाइन फ्लू के चार मरीज सामने आए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. वहीं, जिले में डेंगू और मलेरिया के भी छह-छह मरीज मिले हैं. दूसरी ओर पानीपत में डेंगू, मलेरिया और H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए हैं.

PHC और CHC में बनाए गए विशेष डेंगू वार्ड: नोडल ऑफिसर डॉ. अभिजीत गर्ग ने बताया कि, "सिरसा जिले में अभी तक छह डेंगू और छह मलेरिया के पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है. नागरिक अस्पताल के साथ-साथ सभी PHC और CHC स्तर पर विशेष डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जहां मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं और मच्छरदानियों की व्यवस्था की गई है."

रोडवेज को भी दिया गया पानी जमा न होने का नोटिस: स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा रोडवेज को भी विशेष नोटिस जारी किया है. वर्कशॉप और डिपो में पड़े खराब टायरों में पानी जमा न होने देने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जमा पानी मच्छरों के पनपने का प्रमुख कारण बन सकता है, इसलिए संभावित प्रजनन स्थलों को खत्म करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

पानीपत में डेंगू के आठ और मलेरिया के सात मरीज: उधर पानीपत में भी डेंगू और मलेरिया के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है. डिप्टी सीएमओ डॉ. विजेंद्र के अनुसार जिले में अब तक डेंगू के 1,439 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें आठ मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं मलेरिया की एक्टिव और पैसिव जांच के दौरान 97,847 स्लाइडें बनाई गईं, जिनमें सात मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई.

पानीपत में H1N1 पर भी लगातार निगरानी: पानीपत में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर रख रहा है. डॉ. विजेंद्र ने बताया कि, "आज H1N1 के 10 टेस्ट किए गए हैं. पहले आइसोलेशन में भर्ती चार मरीजों में से तीन को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है. फिलहाल अस्पताल में चार मरीज भर्ती बताए गए हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जा रही है. H1N1 और कोरोना दोनों वायरल संक्रमण हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग वायरस से होते हैं. H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, जबकि कोरोना कोरोनावायरस के कारण फैलता है. दोनों में बुखार और खांसी जैसे कुछ लक्षण समान हो सकते हैं, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर इन्हें एक जैसा नहीं माना जा सकता."

पानीपत में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट (ETV Bharat)

अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर और कॉर्नर तैयार: संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पानीपत के अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर और आइसोलेशन कॉर्नर बनाए गए हैं. टेस्टिंग और भर्ती के दौरान जरूरत के अनुसार मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखा जा रहा है. अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है.

बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की सलाह: स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचने, जरूरत के अनुसार मास्क पहनने और हाथों व आसपास की साफ-सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है.

लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच: डॉ. अभिजीत गर्ग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "अगर किसी को तेज बुखार, सिरदर्द या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो खुद से दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जांच करवाएं. खांसी, बुखार या फ्लू जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें."

घबराने नहीं, सतर्क रहने की जरूरत: सिरसा और पानीपत में स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया के मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है. अस्पतालों में विशेष वार्ड, आइसोलेशन की व्यवस्था और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि समय पर जांच, चिकित्सकीय सलाह और साफ-सफाई जैसी सावधानियां अपनाकर संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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