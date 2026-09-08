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अलवर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, जिला अस्पताल की OPD 4 हजार के पार

इनमें अधिकांश मरीज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द और मच्छरजनित बीमारियों के लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं. मरीजों की संख्या बढ़ने से पर्ची काउंटर, दवा वितरण केंद्र और जांच लैब पर भीड़ देखी जा रही है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि व्यवस्थाएं सुचारू हैं और सभी को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं.

अलवर: बारिश थमते ही जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है. डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से जिले के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पर दबाव बढ़ गया है. यहां रोजाना करीब चार हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा ढाई से तीन हजार के बीच रहता है. पिछले एक सप्ताह में ओपीडी में एक हजार से अधिक मरीजों की बढ़ोतरी हुई है.

नमी और जलभराव बना वजह: पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि बारिश के बाद मौसम में नमी और जगह-जगह जलभराव के कारण मच्छरों के पनपने की अनुकूल स्थिति बन गई है. इससे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा है. ग्रामीण और मैदानी इलाकों में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं. बदलते मौसम में सर्दी-गर्मी के कारण वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है.

स्क्रब टाइफस के भी मामले: डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बार डेंगू और मलेरिया के साथ स्क्रब टाइफस के मरीज भी मिल रहे हैं. यह बीमारी संक्रमित कीट के काटने से होती है और बारिश के बाद खेतों व झाड़ियों वाले क्षेत्रों में इसके मामले बढ़ते हैं. बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती लक्षण हो सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. अस्पताल में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है. मरीजों को लक्षणों के आधार पर उपचार दिया जा रहा है. जांच लैब में डेंगू के लिए एलाइजा टेस्ट, मलेरिया के लिए स्लाइड जांच, स्क्रब टाइफस, टायफाइड और अन्य संक्रमणों की जांच की सुविधा उपलब्ध है. चिकित्सक जांच रिपोर्ट के आधार पर समय पर उपचार शुरू कर रहे हैं, जिससे मरीजों को गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोका जा सके.

अलवर जिला अस्पताल (ETV Bharat Alwar)

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बाहर से भी आ रहे मरीज: पीएमओ ने कहा जिला अस्पताल पर अलवर के अलावा मेवात, नूंह, डीग, भरतपुर और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों का भी दबाव रहता है. बाहर से बड़ी संख्या में मरीज आने के कारण ओपीडी का आंकड़ा और बढ़ जाता है. मौसमी बीमारियों के सीजन में यह दबाव दोगुना हो जाता है, जिससे प्रबंधन के सामने चुनौती बढ़ जाती है.

बचाव के लिए अपील: पीएमओ ने लोगों से अपील की है कि घर और आसपास साफ-सफाई रखें. कूलर, गमले, पुराने टायर, खाली डिब्बे और बर्तनों में पानी जमा न होने दें. सप्ताह में एक बार कूलर और पानी की टंकियों की सफाई जरूर करें. पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और मच्छरदानी का उपयोग करें. लगातार बुखार, तेज बदन दर्द, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी या सिरदर्द होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें. समय पर जांच और इलाज से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है. अस्पताल प्रशासन ने भी लोगों से जागरूक रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है.