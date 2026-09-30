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अजमेर में डेंगू से लड़की की मौत, जनवरी से अब तक 73 केस आ चुके

स्वास्थ्य संकुल भवन अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: मौसम परिवर्तन के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है. खासकर डेंगू अजमेर संभाग में पैर पसार रहा है. डेंगू से किशनगढ़ के देवडूंगरी निवासी 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई. संभाग के छह जिलों में अभी तक 73 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं.12 मामले मलेरिया के भी दर्ज हुए हैं. डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को देखते स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया. कई माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है.