मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में हाथी पर बैठकर खोज रहे राजस्थान के लिए बाघिन

राजस्थान व मध्य प्रदेश के अधिकारी एमपी में बाघिन की तलाश कर रहे हैं. तलाशी के लिए चार हाथियों का उपयोग किया जा रहा है.

Searching for the Tigress
हाथी पर सवार वन अधिकारी (Source : Rajasthan Forest Department)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 10:06 PM IST

कोटा: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की अनुमति मिलने के बाद मध्य प्रदेश से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन की शिफ्टिंग होनी है. दोनों प्रदेश की सरकार की सहमति के बाद शिफ्टिंग के लिए कोटा की टीम पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच गई है. इसमें कोटा के मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट और वेटरनरी चिकित्सक डॉ. तेजेंद्र रियाड हैं. वे मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ में बाघिन की तलाश कर रहे हैं.

इस तलाशी के लिए चार हाथियों को उपयोग में लिया जा रहा है. इन हाथियों पर बैठकर अधिकारी और स्टाफ बाघिन की तलाश कर रहे हैं. इस पूरे टाइगर शिफ्टिंग के बारे में जानकारी देते हुए सुगनाराम जाट ने बताया कि बाघिन के संभावित रूट और टेरिटरी के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है. अतिरिक्त, घने व दुर्गम इलाकों की जांच के लिए चार हाथी दस्ते तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे.

Searching for the Tigress
मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन की तलाश करती टीम (Source : Rajasthan Forest Department)

2 दिन में नजर नहीं आई बाघिन : सुगनाराम जाट ने बताया कि ट्रांसलोकेशन कर राजस्थान लाई जाने वाली बाघिन के संबंध में वहां के अधिकारियों से बातचीत की गई है. इसमें 6 बाघिन के बारे में पांच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया था. हालांकि, चार बाघिन के साथ उनके शावक हैं, जबकि शेष दो बाघिन में एक की उम्र ज्यादा है. ऐसे में ढाई साल की बाघिन को लाना तय किया है. इस बाघिन के लिए गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन तलाश की गई है, लेकिन घना जंगल होने के चलते बाघिन नजर नहीं आई है. इसके अलावा पगमार्क, तकनीकी एविडेंस व परंपरागत तरीकों से भी तलाश की जा रही है. तलाश करने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं.

कैमरा ट्रैप लगाकर भी देख रहे स्कैन : सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व की टीम मिलकर काम कर रही है. जिसके तहत बाघिन को देखने के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप की भी जांच की गई है. हालांकि, बाकी की कोई गतिविधि या फोटो दर्ज नहीं हुआ है. उनका कहना है कि 10 से 12 टीम में अलग-अलग एरिया में घूम रही है. प्रत्येक टीम में तीन से चार फॉरेस्ट कार्मिक हैं. उनका कहना है कि बाघिन के नजर आने के बाद उसे ट्रेंकुलाइज किया जाएगा. उसके बाद पूरी प्रोटोकॉल से उसकी जांच होगी. वहीं, बाद में हवाई मार्ग से उसे बूंदी के रामगढ़ रिजर्व लाया जाएगा.

इधर, सीडब्ल्यूडब्ल्यू ने भी देखी तैयारियां : दूसरी तरफ बाघिन को लाने के लिए रामगढ़ टाइगर विषधारी टाइगर रिज़र्व में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण कुमार भी बूंदी पहुंच गए थे. उन्होंने तैयारी का जायजा लिया है. इसके साथ ही हवाई मार्ग से लाई जाने वाली बाघिन को कहां पर उतर जाना है, यह भी तय किया जा रहा है. इसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर को कैसे उतारा जाए यह भी तय किया जा रहा है. अधिकारियों ने एंक्लोजर भी जाकर देखें हैं.

