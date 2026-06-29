दिल्ली में DND फ्लाईओवर से यमुना में कूदा शख्स, एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी
दिल्ली में युवक के यमुना में कूदने की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और अन्य बचाव एजेंसियों ने तलाश शुरू कर दी है.
Published : June 29, 2026 at 10:19 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में डीएनडी फ्लाईवे से एक युवक के यमुना नदी में कूदने की सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अन्य बचाव एजेंसियों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. घटना 28 और 29 जून की दरम्यानी रात की बताई जा रही है. सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और यमुना नदी में युवक की तलाश शुरू कर दी.
एनडीआरएफ के अनुसार, उन्हें रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति यमुना पुल से नदी में कूद गया है. सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम आवश्यक उपकरणों और नावों के साथ मौके पर पहुंची और नदी में खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया. सोमवार सुबह भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा. एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया, हमें रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति यमुना पुल से कूद गया है. हमारी टीम मौके पर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है.'
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ के साथ मिलकर अभियान में सहयोग कर रही है. पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक कौन था और किन परिस्थितियों में उसने यह कदम उठाया. साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिला है.
#WATCH | Delhi | An NDRF official says, " we received information that around 2:30 am, a man jumped from the yamuna bridge. a search operation is underway..." https://t.co/E0DaL3prY4 pic.twitter.com/YXh6YCDFsh— ANI (@ANI) June 29, 2026
एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार नदी और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा. वहीं, लोगों से अपील की गई है कि इस घटना को लेकर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें.
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