संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के गढ़ में बड़ा सर्च ऑपरेशन, जानें डीएम-एसपी ने क्यों की ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिजली चोरी के खिलाफ संभल डीएम जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई खुद सड़क पर उतरे. ( ETV Bharat )

संभल: संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन लिया कि जिले के कई इलाकों में खलबली मच गई. जिलाधिकारी डॉ. सोमवार तड़के राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई खुद सड़क पर उतरे. बिजली विभाग व पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी RAID को अंजाम दिया. यह हाई-प्रोफाइल अभियान सोमवार सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक करीब तीन घंटे चला. राय सत्ती थाना क्षेत्र के दीपा सराय और हयात नगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में टीमों ने घर-घर, दुकानों, डेयरियों और सार्वजनिक स्थानों पर गहन जांच की. संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के गढ़ में बड़ा सर्च ऑपरेशन. डीएम-एसपी ने की कार्रवाई. (ETV Bharat) खास बात यह रही कि यह कार्रवाई दीपा सराय से शुरू की गई. प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि कानून के सामने कोई इलाका, कोई पहचान और कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं चलता. छापेमारी के दौरान मुस्तफा मस्जिद परिसर में बिजली चोरी पकड़ी गई. वहीं एक घर में अवैध रूप से बिजली चोरी कर डेयरी चलाने का मामला सामने आया.