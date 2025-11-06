ETV Bharat / state

बुरहानपुर में दो राज्यों की पुलिस का डेरा, जल्द बड़े कांड का खुलासा करने का दावा

नकली नोट कांड के तीनों आरोपी बुरहानपुर से ( Etv Bharat )

बुरहानपुर : बुधवार को बुरहानपुर के कोतवाली क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र पुलिस की टीमें अचानक पहुंचीं. यहां पुलिस ने दो मकानों को रडार पर लेकर सर्चिंग की जिसके बाद एक बड़े कांड का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है. दरअसल, बुरहानपुर में हुआ ये सर्च ऑपरेशन नकली नोट कांड से जुड़ा हुआ है. पिछले दिनों मालेगांव और खंडवा में नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, इस मामले में दो आरोपियों के घर बुरहानपुर में हैं, जहां पुलिस ने दबिश दी. 29 लाख के नकली नोटों का मामला पिछले दिनों मालेगांव पुलिस ने 10 लाख के नकली नोटों के साथ इमाम जुबैर अंसारी और नाजिर अंसारी को गिरफ्तार किया था, इसके बाद खंडवा जिले की जावर थाना पुलिस ने पैठिया गांव से भी इमाम जुबैर अंसारी के घर से 19 लाख से अधिक नकली नोट बरामद किए थे. इस मामलें में आरोपी इमाम मोहम्मद जुबैर अंसारी, नाजिर अंसारी और सस्पेंड चल रहे डॉक्टर प्रतीक नवलखे के घर की तलाशी ली गई. बुधवार को खंडवा व मालेगांव पुलिस सबसे पहले बुरहानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के हरीरपुरा व मोमिनपुरा पहुंची. यहां दोनों आरोपियों के मकान की सर्चिंग की गई.