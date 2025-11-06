ETV Bharat / state

बुरहानपुर में दो राज्यों की पुलिस का डेरा, जल्द बड़े कांड का खुलासा करने का दावा

नकली नोट कांड के तीन आरोपियों के घरों की ली तलाशी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस का ज्वाइंट एक्शन.

नकली नोट कांड के तीनों आरोपी बुरहानपुर से (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 11:24 AM IST

बुरहानपुर : बुधवार को बुरहानपुर के कोतवाली क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र पुलिस की टीमें अचानक पहुंचीं. यहां पुलिस ने दो मकानों को रडार पर लेकर सर्चिंग की जिसके बाद एक बड़े कांड का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है. दरअसल, बुरहानपुर में हुआ ये सर्च ऑपरेशन नकली नोट कांड से जुड़ा हुआ है. पिछले दिनों मालेगांव और खंडवा में नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, इस मामले में दो आरोपियों के घर बुरहानपुर में हैं, जहां पुलिस ने दबिश दी.

29 लाख के नकली नोटों का मामला

पिछले दिनों मालेगांव पुलिस ने 10 लाख के नकली नोटों के साथ इमाम जुबैर अंसारी और नाजिर अंसारी को गिरफ्तार किया था, इसके बाद खंडवा जिले की जावर थाना पुलिस ने पैठिया गांव से भी इमाम जुबैर अंसारी के घर से 19 लाख से अधिक नकली नोट बरामद किए थे. इस मामलें में आरोपी इमाम मोहम्मद जुबैर अंसारी, नाजिर अंसारी और सस्पेंड चल रहे डॉक्टर प्रतीक नवलखे के घर की तलाशी ली गई. बुधवार को खंडवा व मालेगांव पुलिस सबसे पहले बुरहानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के हरीरपुरा व मोमिनपुरा पहुंची. यहां दोनों आरोपियों के मकान की सर्चिंग की गई.

29 लाख के नकली नोटों का मामला (Etv Bharat)

सस्पेंडेड डॉक्टर के घर भी पुलिस की दबिश

पुलिस ने नकली नोट मामलें में पकड़ाए आरोपियों के परिवार के लोगों से पूछताछ की है, उनके बयान भी लिए गए, इसके बाद पुलिस गणपति थाना क्षेत्र के इतवारा में डॉक्टर प्रतीक नवलखे के घर पहुंची है, यहां 1 घंटे से ज्यादा समय तक सर्चिंग चलती रही. इस दौरान दोनों राज्यों की पुलिस टीम के साथ खंडवा डीएसपी अनिल सिंह चौहान सहित तीन थानों के प्रभारी और भारी पुलिस बल शामिल रहा.

डीएसपी अनिल सिंह चौहान (Etv Bharat)

नकली नोट कांड के तीनों आरोपी बुरहानपुर से

महाराष्ट्र के मालेगांव और खंडवा के पेठिया गांव में लाखों के नकली नोट मामले के तीनों आरोपी बुरहानपुर के रहने वाले हैं, जिसमें मास्टरमाइंड जिला अस्पताल का सस्पेंड डॉक्टर प्रतीक नवलखे को माना जा रहा है. डीएसपी अनिल सिंह चौहान के मुताबिक, '' खंडवा पुलिस और मालेगांव पुलिस ने संयुक्त रूप से तीनों आरोपी इमाम मोहम्मद ज़ुबैर अंसारी, नाज़िर अंसारी और जिला अस्पताल के सस्पेंड सरकारी डॉक्टर प्रतीक नवलखे को मामले में आरोपी बनाया है.''

Last Updated : November 6, 2025 at 11:24 AM IST

