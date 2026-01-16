ETV Bharat / state

अर्की अग्निकांड: 4 दिन बाद बंद हुआ सर्च ऑपरेशन, मलबे से मिले 20 मानव अवशेष

सोलन: हिमाचल में सोलन के अर्की बाजार में हुए अग्निकांड में प्रशासन ने मलबे से बरामद हुए अवशेषों को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है. स्थानीय प्रशासन की देखरेख में सभी अवशेषों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने बताया कि वीरवार शाम को सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है. अग्निकांड के मलबे से बरामद मानव अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है. उन्होंने पूरे ऑपरेशन में सहयोग के लिए सभी विभागों और शहरवासियों का आभार भी व्यक्त किया है.

गौरतलब है कि 10 और 11 जनवरी की मध्यरात्रि को सोलन के अर्की बाजार में एक भवन में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि अर्की के ओल्ड बाजार में चार दुकानों और उसकी ऊपरी मंजिल में रहने वाले नेपाल व बिहारी मूल के 10 मजदूरों की मौत हो गई थी. इसमें से एक 10 साल के बच्चे का शव भी बरामद किया गया था, जो की बिहार का रहने वाला था. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित होमगार्ड की टीमों को अब तक अग्निकांड के मलबे से 20 अवशेष मिल चुके हैं.

4 दिन में 20 मानव अवशेष बरामद (ETV Bharat)

"अर्की अग्निकांड में चलाया गया 'सर्च ऑपरेशन' वीरवार शाम समाप्त हो गया है. चार दिनों तक चली इस कड़ी मशक्कत में NDRF, SDRF, होमगार्ड, डॉग स्क्वाड की टीमों ने मलबे से कुल 20 मानव अवशेष बरामद किए हैं. ऑपरेशन पूरा होने के बाद सभी टीमें वापस लौट गई हैं और अब प्रशासन ने चौगान मैदान की सफाई और कानूनी जांच पर ध्यान केंद्रित किया है. जहां पर अग्निकांड हुआ उस घटनास्थल से टिपरों के जरिये मलबे और मिट्टी को चौगान मैदान ले जाया गया. जहां जवानों ने मलबे को चार से पांच बार पलटकर सूक्ष्मता से जांच की. वीरवार दोपहर बाद मलबे से 5 और मानव अवशेष बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत कब्जे में ले लिया. " - निशांत तोमर, एसडीएम अर्की

चौगान मैदान ले जाया गया मलबा और मिट्टी (ETV Bharat)

फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजे सभी अवशेष

एसडीएम अर्की निशांत तोमर ने बताया कि प्रशासन ने अब तक मिले सभी अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दिया है. अग्निकांड वाली जगह से भारी संख्या में घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडर बरामद हुए हैं. धमाकों की तीव्रता और इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब व्यावसायिक परिसर में सिलिंडरों के भंडारण को लेकर कड़ी पूछताछ की तैयारी है.