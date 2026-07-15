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रुद्रप्रयाग: नदी में बहे बिहार के किशोर का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, सर्च ऑपरेशन जारी

लापता किशोर की पहचान कुनाल पाण्डेय (17) निवासी दरभंगा बिहार के रूप में हुई है. फिलहाल एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं.

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सर्च ऑपरेशन जारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 1:00 PM IST

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रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के गौण्डार स्थित बन्दतोली संगम में नदी की तेज धारा में बहे 17 साल के किशोर को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है. घटना के दूसरे दिन भी एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जल पुलिस, स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने दिनभर व्यापक खोज अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक किशोर का कोई सुराग नहीं मिल सका.

जानकारी के अनुसार 13 जुलाई 2026 को शाम 7:52 बजे ग्राम प्रधान गौण्डार ने जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र रुद्रप्रयाग को दूरभाष के माध्यम से सूचना दी कि बन्दतोली संगम के समीप एक किशोर नदी में बह गया है. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जल पुलिस, राजस्व उपनिरीक्षक रांसी व स्थानीय पुलिस की टीमों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दलों ने देर शाम तक खोजबीन की, लेकिन अंधेरा होने और प्रतिकूल मौसम के कारण अभियान प्रभावित हुआ और किशोर का कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद 14 जुलाई 2026 को मौसम साफ होते ही विभिन्न एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने नदी और उसके आसपास के संभावित क्षेत्रों में पूरे दिन सघन सर्च अभियान चलाया. टीमों ने कई स्थानों पर गहन तलाशी ली, लेकिन देर शाम तक भी लापता किशोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया. आज फिर से सर्च अभियान चलाया गया है.

लापता किशोर की पहचान कुनाल पाण्डेय (17 वर्ष) निवासी दरभंगा बिहार के रूप में हुई है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि किशोर की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है. सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ नदी के संभावित क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. प्रशासन ने कहा है कि किशोर का पता लगने तक खोज अभियान निरंतर जारी रहेगा.

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