धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, कबीरधाम में पोस्टर लगाकर विरोध
कबीरधाम में चूहों के धान खाने के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 14, 2026 at 6:02 PM IST
कबीरधाम : धान संग्रहण केंद्रों से 26 हजार क्विंटल धान के चूहा खाने वाले बयान को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है. इस मामले में न सिर्फ बयानबाजी तेज हो गई है, बल्कि विरोध के नए-नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस ने पहले चूहा पकड़ने का जाल लेकर अधिकारियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया था, वहीं अब जोगी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला है.
जोगी कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर
जोगी कांग्रेस ने इस कथित धान घोटाले को लेकर वांटेड पोस्टर जारी किए हैं. इन पोस्टरों में चूहों के पीछे छिपे बड़े चेहरों की तलाश की बात कही गई है. पोस्टरों के जरिए जोगी कांग्रेस ने संकेत दिया है कि धान के गायब होने के पीछे सिर्फ चूहे नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी और बड़े लोग हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है.
प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में जोगी कांग्रेस इस पूरे मामले में चूहों के पीछे छिपे बड़े चेहरों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है. इसी कड़ी में जिलेभर में वांटेड पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि दोषी अधिकारियों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए- सुनील केसरवानी, जिलाध्यक्ष जेसीसीजे
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. धान घोटाले में शामिल अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जोगी कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी. जिले में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गरम बना हुआ है.
