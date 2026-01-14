ETV Bharat / state

धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, कबीरधाम में पोस्टर लगाकर विरोध

कबीरधाम में चूहों के धान खाने के मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराया है.

search of missing rats eating grains
धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 6:02 PM IST

कबीरधाम : धान संग्रहण केंद्रों से 26 हजार क्विंटल धान के चूहा खाने वाले बयान को लेकर जिले की राजनीति गरमा गई है. इस मामले में न सिर्फ बयानबाजी तेज हो गई है, बल्कि विरोध के नए-नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस ने पहले चूहा पकड़ने का जाल लेकर अधिकारियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया था, वहीं अब जोगी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला है.

जोगी कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर
जोगी कांग्रेस ने इस कथित धान घोटाले को लेकर वांटेड पोस्टर जारी किए हैं. इन पोस्टरों में चूहों के पीछे छिपे बड़े चेहरों की तलाश की बात कही गई है. पोस्टरों के जरिए जोगी कांग्रेस ने संकेत दिया है कि धान के गायब होने के पीछे सिर्फ चूहे नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी और बड़े लोग हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है.

search of missing rats eating grains
कबीरधाम में पोस्टर लगाकर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अधिकारियों पर लगाए घोटाले के आरोपजोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने कहा कि कबीरधाम जिले में धान संग्रहण केंद्रों से करीब 26 हजार क्विंटल धान का घोटाला हुआ है.अधिकारियों ने आपस में मिलीभगत कर इतना बड़ा घोटाला किया और बाद में उसकी जिम्मेदारी चूहों पर डाल दी गई. केसरवानी ने कहा कि यह जनता के साथ सीधा छल है और प्रशासन सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रहा है.
धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में जोगी कांग्रेस इस पूरे मामले में चूहों के पीछे छिपे बड़े चेहरों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है. इसी कड़ी में जिलेभर में वांटेड पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि दोषी अधिकारियों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए- सुनील केसरवानी, जिलाध्यक्ष जेसीसीजे

protest by posters
धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए. धान घोटाले में शामिल अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जोगी कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी. जिले में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गरम बना हुआ है.

