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धनबाद जेल में देर रात प्रशासन की दबिश, डीसी-एसएसपी के नेतृत्व में चला सघन तलाशी अभियान

धनबाद जेल में डीसी और एसपी ( ETV Bharat )

धनबाद: मंडल कारा में सोमवार देर रात जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों की सघन तलाशी ली गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल परिसर में हलचल बढ़ गई.

छापेमारी में शामिल रहे कई पदाधिकारी