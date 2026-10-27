धनबाद जेल में देर रात प्रशासन की दबिश, डीसी-एसएसपी के नेतृत्व में चला सघन तलाशी अभियान
धनबाद जेल में देर रात डीसी-एसपी के नेतृत्व में जेल की तलाशी ली गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 6:50 AM IST
धनबाद: मंडल कारा में सोमवार देर रात जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों की सघन तलाशी ली गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से जेल परिसर में हलचल बढ़ गई.
छापेमारी में शामिल रहे कई पदाधिकारी
अभियान में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, एसडीएम लोकेश बरांगे समेत जिले के कई डीएसपी, एसडीपीओ और बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल रहे.
वार्डवार तलाशी और बरामदगी
तलाशी अभियान के तहत मंडल कारा के पांच पुरुष वार्डों, एक महिला वार्ड और मेडिकल वार्ड की जांच की गई. पुरुष वार्डों में तलाशी की जिम्मेदारी अलग-अलग डीएसपी को सौंपी गई थी, जबकि महिला वार्ड की जांच महिला पुलिस अधिकारियों की टीम ने की. इस दौरान पुरुष वार्ड से खैनी, चूना और पेन बरामद किए गए.
सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक
अभियान के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की निर्धारित मानकों के अनुसार पड़ताल की गई. प्रशासन की ओर से निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया गया.
अभियान का उद्देश्य और स्वास्थ्य जांच
इस औचक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, प्रतिबंधित या अनधिकृत सामान की मौजूदगी का पता लगाना और जेल के अंदर नियमों के पालन की स्थिति की जांच करना था. वहीं, मेडिकल वार्ड में भर्ती कैदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष मेडिकल टीम की ओर से जांच किए जाने की बात कही गई है.
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