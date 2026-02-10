ETV Bharat / state

Google पर खोजा मर्डर का तरीका; फिर गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, जानें वजह

आरोपी दिनेश और रंजीत कुमार गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: कौशांबी पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले का खुलासा मंगलवार को किया. पुलिस ने महिला के प्रेमी दिनेश समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उसने Google पर मर्डर करने का तरीका खोजा था. इसके बाद शादी में बाधा बन रही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गया. 7 फरवरी को रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी: कौशांबी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि सैनी थाना क्षेत्र के परसीपुर जीव के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर 7 फरवरी को एक महिला की लाश मिली थी. इसको लेकर रेलवे कंट्रोल रूम ने सैनी थानाध्यक्ष को सूचना दी थी. पुलिस ने महिला के शव को शिनाख्त करने की कार्रवाई शुरू की. जानकारी देते एसपी राजेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) सोशल मीडिया से हुआ महिला की पहचान: कौशांबी एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से महिला की शव की शिनाख्त मोहम्मदपुर पाइंस थाना क्षेत्र के हिसाबबाद की रहने वाली उर्मिला देवी के रूप में हुई. महिला के पति की मौत कई साल पहले हो गई थी. पति की मौत के बाद जवाई पड़री का रहने वाले दिनेश के संबंध उर्मिला देवी से हो गये.