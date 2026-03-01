ETV Bharat / state

एक्सप्रेसवे के नीचे 'प्रिंस' के कंकाल की तलाश, 6 साल पहले गाड़ा शव, आज से फिर खुदाई की कवायद शुरू

जयपुर: राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक बार फिर खुदाई की कवायद शुरू कर दी गई. मशीनों की मदद से सड़क की कारपेटिंग हटाने की कवायद शुरू की गई है. यहां छह साल पहले गाड़े गए चार साल के मासूम प्रिंस के शव के अवशेषों की तलाश जारी है. इस संबंध में शुक्रवार को जीपीआर मशीन की मदद से एक्सप्रेसवे की सड़क की स्कैनिंग की गई थी. स्कैनिंग में तीन-चार पॉइंट्स पर जमीन में कुछ गड़ा होने की संभावना जताई गई थी. स्कैनिंग रिपोर्ट के आधार पर आज सड़क की ऊपरी परत हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है. इसके बाद खुदाई कर शव के अवशेषों की तलाश की जाएगी.

2020 में लापता हुआ था प्रिंस: बांदीकुई थानाधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि 2020 में उनबड़ा गांव की एक ढाणी से चार साल का बच्चा प्रिंस उर्फ टिल्लू लापता हुआ था. उस समय काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला. इस मामले में अनुसंधान के दौरान मिले तकनीकी सबूतों के आधार पर पिछले दिनों अनिल और कृष्णा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी. पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने आपसी रंजिश के चलते प्रिंस की हत्या कर दी और शव को निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के नीचे गाड़ दिया. उन्होंने शव गाड़ने की जो जगह बताई है, उस जगह अब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है. पहले सड़क किनारे खुदाई कर शव के अवशेषों की तलाश की गई थी. अब आधुनिक तकनीक से युक्त जीपीआर मशीन की मदद से सड़क की स्कैनिंग करवाई गई है.