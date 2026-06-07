फतहसागर में मोबाइल की तलाश बनी जानलेवा, बोट चालक की डूबने से मौत
सिविल डिफेंस के जवानों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद झील किनारे बनी लोहे की जेटी के नीचे से शव को बाहर निकाला.
Published : June 7, 2026 at 10:56 PM IST
उदयपुर: फतहसागर झील में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में बोट संचालन का कार्य करने वाले 66 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार झील में एक पर्यटक का मोबाइल फोन गिर गया था, जिसे निकालने के प्रयास में बोट चालक पानी में उतरा, लेकिन वापस बाहर नहीं आ सका. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और सिविल डिफेंस को सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया.
अंबामाता थानाधिकारी ने बताया कि फतहसागर झील में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम और परिजनों के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मृतक की पहचान गुजरात के भावनगर निवासी सरवैया विनोदभाई के रूप में हुई है. वह पिछले करीब दो वर्षों से फतहसागर झील क्षेत्र में बोट संचालन का कार्य कर रहा था. उसके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है, जिनका विवाह हो चुका है और वे अपनी मां के साथ गुजरात में रहते हैं.
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सूचना मिलने पर अंबामाता थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस के जवानों ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद झील किनारे बनी लोहे की जेटी के नीचे से विनोदभाई को बाहर निकाला. हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को सूचना दी. सिविल डिफेंस के सदस्य कैलाश मेनारिया ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले उन्हें गुजरात के एक पर्यटक का फोन आया था. पर्यटक ने दावा किया था कि उसका महंगा मोबाइल झील में गिर गया है. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि विनोदभाई मोबाइल की तलाश करते हुए जेटी के नीचे पहुंच गए थे. संकरे और अंधेरे हिस्से में दिशा का अंदाजा नहीं लगने तथा पर्याप्त हवा नहीं मिलने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके.