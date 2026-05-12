मासूम अदिति का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, NDRF का सर्च ऑपरेशन तेज, साइबर अपराधियों ने पीड़ित परिवार को ठगा
रांची से लापता अदिति की खोजबीन के लिए NDRF टीम ने एक विशेष अभियान शुरू किया है.
Published : May 12, 2026 at 10:19 AM IST
रांची: राजधानी रांची के कोकर इलाके से लापता 18 माह की मासूम अदिति का चौथे दिन मंगलवार को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया. बच्ची के गायब होने के बाद से परिवार और आसपास के लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है. पुलिस की टीम लगातार बच्ची की खोजबीन में जुटी हुई है और हर संभावित जगह पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है. एनडीआरएफ की टीम मंगलवार सुबह से ही अभियान शुरू कर चुकी है.
नाले की तलाश जारी
सोमवार के बाद एक बार फिर मंगलवार सुबह से ही एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम बच्ची को खोजने में जुट गई है. बच्ची के घर के पास से गुजरने वाले नाले में एनडीआरएफ की टीम ने विशेष अभियान शुरू किया है. टीम ने सोमवार को भी खोजबीन की थी. करीब डेढ़ किलोमीटर स्थित नामकुम पुल तक टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया. टीम में शामिल लोग गहरे नाले में भी गई, फिर भी घंटों तक चली खोजबीन के बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चल सका.
सीसीटीवी में बच्ची बाहर जाते नहीं दिखी
रांची सिटी एसपी पारस राणा लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. खोज अभियान को तेज करने के लिए नगर निगम की टीम को भी लगाया गया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा में बताया कि घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल गया है, जिसमें बच्ची घर से बाहर आती नजर नहीं आ रही है.
अदिति के साथ खेलने वाले बच्चों से भी ली गई जानकारी
अदिति पांडेय के साथ शनिवार को आसपास के कुछ बच्चे भी खेल रहे थे. पुलिस की टीम ने उन बच्चों से भी पूछताछ की, जिसमें बच्चों ने पुलिस को बताया कि वे लोग अदिति के साथ कुछ देर खेले थे. फिर अदिति घर चली गई और वे लोग भी अपने-अपने घर लौट गए. सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है कि शनिवार को करीब 3 बजे अदिति अपने परिवार के साथ घर में जाती दिख रही है. हालांकि पुलिस ने मोहल्ले से बाहर निकलने वाले हर सीसीटीवी कैमरे की जांच की, लेकिन बच्ची मोहल्ले से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई दी.
साइबर ठगों ने उठाया दर्द का फायदा
इधर, बच्ची के लापता होने की खबर फैलते ही साइबर अपराधी सक्रिय हो गए. साइबर अपराधियों ने अदिति के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाया. परिजनों को फोनकर साइबर अपराधियों ने दावा किया कि उन्हें बच्ची के बारे में जानकारी है और बच्ची तक पहुंचाने का झांसा दिया.
इस दौरान साइबर ठगों ने बच्ची के पिता मनीष पांडेय को फोनकर पैसे की मांग की. जहां पास में ही खड़ी बच्ची की मां अंकिता पांडेय ने उनसे फोन ले लिया और झांसे में आकर साइबर अपराधियों को चार हजार रुपये ऑनलाइन भेज दिए. साइबर अपराधी यहीं नहीं रुके. वे लगातार बच्ची के पिता को फोनकर तरह-तरह की जानकारी देकर 10-15 हजार रुपए की मांग करते रहे. इस दौरान उन्हें भरोसा भी दिया जा रहा था कि उन्हें बच्ची के बारे में सारी जानकारी है. हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने तुरंत परिजनों को पैसा देने से मना कर दिया.
इलाके में दहशत और चिंता
मासूम अदिति के लापता होने से पूरे इलाके में चिंता का माहौल है. स्थानीय लोग भी बच्ची की तलाश में परिवार और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं. आसपास के मोहल्लों में लोगों से पूछताछ की जा रही है और हर छोटी-बड़ी सूचना पर पुलिस कार्रवाई कर रही है.
परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
चार दिनों से बच्ची के गायब रहने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. मां-बाप लगातार बच्ची के सुरक्षित लौट आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर अदिति कहां है? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है. साइबर ठगी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, बच्ची की तलाश में अभियान लगातार जारी रहेगा.
अदिति का पता बताने वाले को 50 हजार का इनाम
रांची के कोकर खोरहाटोली की रहने वाली लापता 18 माह की बच्ची अदिति पांडेय का पता बताने वालों को पुलिस 50 हजार रुपए का इनाम देगी. एसएसपी राकेश रंजन ने इसकी घोषणा की है. साथ ही आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिले तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा. सूचना देने के लिए चार मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं.
- रांची एसएसपी – 9431706136
- सिटी एसपी – 9431706137
- सदर डीएसपी – 9431102090
- सदर थाना प्रभारी – 9431706160
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