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धराली में धरती में समाए शिव धाम को खोजने की जद्दोजहद शुरू, जानिए पौराणिक इतिहास

कल्प केदार मंदिर की खोज तेज ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी: धराली में पिछले वर्ष अगस्त में आई विनाशकारी आपदा के करीब एक वर्ष दो माह बाद ग्रामीणों ने मलबे में दबे प्राचीन कल्प केदार मंदिर को खोजने और उसके जीर्णोद्धार की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. नवरात्रि के पहले दिन रविवार को गांव के आराध्य समेश्वर देवता की देवडोली के आदेश और सानिध्य में मंदिर को मलबे से बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू की गई. मंदिर समिति से जुड़े लोगों के अनुसार, इतिहास में यह चौथी बार है, जब आपदा के बाद कल्प केदार मंदिर की खोज के लिए खुदाई की जा रही है. इससे पहले वर्ष 1926 में खुदाई कर मंदिर को बाहर निकाला गया था.

धराली गांव में कल्प केदार मंदिर को केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्राचीन विरासत के रूप में भी देखा जाता है. पिछले वर्ष आई आपदा के दौरान भारी मात्रा में मलबा आने से मंदिर दब गया था. ग्रामीणों के अनुसार, मंदिर करीब 25 फीट नीचे मलबे में दबा हो सकता है. ऐसे में अब ग्रामीणों ने अपनी आस्था और सामूहिक प्रयासों के बल पर मंदिर को फिर से खोजने की मुहिम शुरू की है.