नवरात्र की पहली तिथि से शुरू होगी मलबे में दबे कल्प केदार मंदिर की खोज, पुनर्निर्माण का भेजा जाएगा प्रस्ताव
उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य धराली पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 8:50 AM IST
उत्तरकाशी: धराली आपदा की पहली बरसी पर जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण पहल की है. बुधवार शाम जिलाधिकारी प्रशांत आर्य धराली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने गत वर्ष पांच अगस्त को आई विनाशकारी आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही ग्रामीणों के साथ मिलकर 101 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और पुनर्निर्माण का संदेश दिया.
धराली पहुंचने पर जिलाधिकारी ने समेश्वर देवता की देवडोली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में देवडोली से आपदा में मलबे के नीचे दबे प्राचीन एवं ऐतिहासिक कल्प केदार मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त और कार्य प्रारंभ करने की तिथि के संबंध में देववाणी प्राप्त की गई. देवता की ओर से नवरात्र की पहली तिथि को मंदिर की वास्तविक लोकेशन की खोज और पुनर्स्थापना का कार्य शुरू करने का संकेत दिया गया. इस घोषणा के बाद ग्रामीणों में लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है.
कल्प केदार मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है. मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए शासन को विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा. मंदिर के मूल स्वरूप और वास्तविक स्थान की वैज्ञानिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तथा भू-वैज्ञानिकों की सहायता भी ली जाएगी. विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि मंदिर का पुनर्निर्माण ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनुरूप किया जा सके.
-प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी-
ग्रामीणों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे मंदिर की खोज और पुनर्निर्माण अभियान में श्रमदान समेत हर संभव सहयोग करेंगे. उनका कहना था कि कल्प केदार मंदिर क्षेत्र की पहचान और आस्था का केंद्र रहा है, इसलिए इसका पुनर्स्थापन पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा विषय है. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने धराली में प्रभावित परिवारों के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करने की भी घोषणा की.
उन्होंने कहा कि प्रशासन क्रमबद्ध तरीके से ऐसे शिविर लगाएगा, जिनमें राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, विद्युत, पेयजल तथा अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे आपदा प्रभावित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और राहत संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी.जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से एसडीआरएफ मद सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य लगातार संचालित किए जा रहे हैं.
प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, आधारभूत सुविधाओं की बहाली और पुनर्वास से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आपदा प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ा है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक राहत एवं पुनर्वास का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
धराली आपदा की पहली बरसी पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि, पौधरोपण और कल्प केदार मंदिर के पुनरुद्धार की दिशा में हुई घोषणा ने ग्रामीणों में नई उम्मीद जगाई. लोगों का मानना है कि यदि मंदिर की खोज और पुनर्निर्माण का कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ता है तो यह क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ स्थानीय पर्यटन और धार्मिक आस्था को भी नई पहचान देगा.
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