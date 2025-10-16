फरार कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की तलाश तेज, 42 लाख की ठगी के केस में 1 गिरफ्तार
चांपा थाना ने बरामद दस्तावेजों को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सबूत भेजे.
Published : October 16, 2025 at 3:28 PM IST
जांजगीर चांपा: बीते दिनों किसान के खाते से फर्जी तरीके से 42 लाख की निकासी कर ली गई. धोखाधड़ी की शिकायत किसान ने चांपा थाने में दर्ज कराई. ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. वहीं चाम्पा पुलिस ने मामले के सह आरोपी गौतम राठौर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया.
ठगी के आरोप में 1 गिरफ्तार, विधायक फरार: गौतम राठौर और उसकी पत्नी के खिलाफ किसान राजकुमार शर्मा ने दूसरे की जमीन को अपना बता कर बेचने के मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने गौतम राठौर को दोनों मामले में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि बालेश्वर साहू और गौतम राठौर द्वारा कूट रचना कर 42 लाख रुपए किसान के खाते से निकाले गए. जिन दस्तावेजों की मदद से खाते से पैसे निकाले गए उन दस्तावेजों को अब जांच के लिए चांपा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भेजे हैं.
किसान से हुई है 42 लाख की ठगी: दरअसल, सरवानी गांव के राजकुमार शर्मा ने चाम्पा थाना में आरोपी गौतम राठौर और उसकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित ने शिकात में कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी ने दूसरे की जमीन को दिखाकर उसकी फर्जी रजिस्ट्री करा दी. फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी जब पीड़ित को लगी तो उसने चांपा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. चाम्पा पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि गौतम राठौर ने अपनी पत्नी शारदा राठौर के साथ मिल कर चाम्पा घटोली चौक में दूसरे की जमीन दिखाकर उसकी रजिस्ट्री भी 30 लाख में करा दी. पुलिस ने आरोपी गौतम राठौर को गिरफ्तार पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाडा करना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के पास धोखाधड़ी के एवज में मिली रकम भी बरामद की है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट पर हमने एक शिकायत दर्ज की है. धोखाधड़ी से जुड़े इस केस में हमने चांपा थाने में दो अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान हमने गौतम राठौर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है. गौतम राठौर और उसकी पत्नी पर जमीन को गलत तरीके खरीद फरोख्त करने का आरोप है. गौतम राठौर की पत्नी अभी भी फरार है. फरार गौतम राठौर की पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं: यदुमणि सिदार, एसडीओपी, चांपा
फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए दस्तावेज: आरोपी बालेश्वर साहू और गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी राजकुमार शर्मा के साथ किए गए धोखाधड़ी तथा फर्जी दस्तावेजों के संबंध में संबंधित बैंक और कार्यालय से पुलिस ने दस्तावेज जुटाए हैं. आरोपी बालेश्वर साहू और गौतम कुमार राठौर सहित अन्य के द्वारा बैंक से रकम ट्रांसफर एवं नगदी आहरण के संबंध में प्रार्थी के हस्ताक्षर किए हुए चेक, नगदी आहरण से संबंधित विड्रॉल फॉर्म, वाउचर सभी खातों का डिटेल, घटना से संबंधित अन्य दस्तावेजों को जब्त कियाा है. चांपा पुलिस ने बताया कि आरोपियों के द्वारा तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. वहीं, प्रकरण में आरोपी बालेश्वर साहू के साथ अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.
