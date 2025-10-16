ETV Bharat / state

फरार कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की तलाश तेज, 42 लाख की ठगी के केस में 1 गिरफ्तार

जांजगीर चांपा: बीते दिनों किसान के खाते से फर्जी तरीके से 42 लाख की निकासी कर ली गई. धोखाधड़ी की शिकायत किसान ने चांपा थाने में दर्ज कराई. ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. वहीं चाम्पा पुलिस ने मामले के सह आरोपी गौतम राठौर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया.

ठगी के आरोप में 1 गिरफ्तार, विधायक फरार: गौतम राठौर और उसकी पत्नी के खिलाफ किसान राजकुमार शर्मा ने दूसरे की जमीन को अपना बता कर बेचने के मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने गौतम राठौर को दोनों मामले में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि बालेश्वर साहू और गौतम राठौर द्वारा कूट रचना कर 42 लाख रुपए किसान के खाते से निकाले गए. जिन दस्तावेजों की मदद से खाते से पैसे निकाले गए उन दस्तावेजों को अब जांच के लिए चांपा पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भेजे हैं.

फॉरेंसिक टीम को सबूत भेजे (ETV Bharat)

किसान से हुई है 42 लाख की ठगी: दरअसल, सरवानी गांव के राजकुमार शर्मा ने चाम्पा थाना में आरोपी गौतम राठौर और उसकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित ने शिकात में कहा कि आरोपी और उसकी पत्नी ने दूसरे की जमीन को दिखाकर उसकी फर्जी रजिस्ट्री करा दी. फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी जब पीड़ित को लगी तो उसने चांपा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. चाम्पा पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि गौतम राठौर ने अपनी पत्नी शारदा राठौर के साथ मिल कर चाम्पा घटोली चौक में दूसरे की जमीन दिखाकर उसकी रजिस्ट्री भी 30 लाख में करा दी. पुलिस ने आरोपी गौतम राठौर को गिरफ्तार पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाडा करना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के पास धोखाधड़ी के एवज में मिली रकम भी बरामद की है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.