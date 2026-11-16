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हरदोई में जख्मी बाघ की तलाश; ड्रोन कैमरों से मानिटरिंग, दहशत कायम

हरदोई में जख्मी बाघ की तलाश ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: जनपद के पिहानी और जहानीखेड़ा क्षेत्र में लखीमपुर खीरी सीमा से लगे इलाकों में नेशनल हाईवे पर कार से टकराने के बाद गन्ने के खेतों में छिपे बाघ को तलाशने का अभियान तीसरे दिन भी जारी है. वन विभाग, पुलिस और तीन-तीन रेंजों की संयुक्त टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं और ड्रोन कैमरों से खेतों की निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी तक जख्मी बाघ पकड़ से दूर है. बाघ के अब तक पकड़े न जाने के कारण आसपास के दर्जनों गांवों में दहशत का माहौल है.

बीते गुरुवार की रात जहानीखेड़ा क्षेत्र में सिंह ढाबे के पास नेशनल हाईवे पर उत्तराखंड के कैंची धाम जा रही एक कार से बाघ की टक्कर हो गई थी. इस भीषण टक्कर में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि घायल अवस्था में बाघ सड़क किनारे से उठकर पास के गन्ने के खेतों में जा छिपा था. घटना के बाद से ही हरदोई और लखीमपुर खीरी के वन विभाग के अधिकारी, मोहम्मदी, मैगलगंज तथा शाहाबाद रेंज की टीमें लगातार क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं.

बाघ के ठिकाने बदलने और उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए पिछले दो दिनों से ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है. रविवार को भी हन्ना पसिगवां गांव के पास तारा तालाब के आसपास बाघ के पग चिह्न (पगमार्क) मिलने से यह स्पष्ट हुआ कि बाघ ने अपना दायरा बदलते हुए अंदरूनी इलाकों की तरफ रुख किया है. वन रेंज अधिकारी नीलम मौर्या और अन्य विभागीय अधिकारियों की अगुवाई में टीमें लगातार खेतों की कांबिंग कर रही हैं. हालांकि, गन्ने की सघन फसल और गन्ने के खेतों की अधिकता के कारण बाघ की सटीक लोकेशन ट्रेस करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है.