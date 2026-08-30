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हमीरपुर में नाले के तेज बहाव में बही किशोरी; गोताखोरों की मदद से तलाश जारी, खेत में बने डेरा से गांव लौट रही थी

हमीरपुर : जलालपुर थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. पुरैनी और उपरहंका गांव के बीच रविवार शाम नाला पार करते समय एक किशोरी (15) तेज बहाव में बह गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से किशोरी की तलाश की जा रही है, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका.

पुरैनी निवासी प्रांसी यादव (15) रविवार शाम खेत में बने डेरा से पैदल गांव लौट रही थी. पुरैनी-उपरहंका मार्ग पर पुलिया से नाला पार कर रही थी. पानी का बहाव तेज था. इसी दौरान किशोरी पानी के बहाव में बह गई. घटना के समय दो ग्रामीण मौके पर मौजूद थे. दोनों ने किशोरी को पानी में बहते देखा और उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह तेज बहाव में आगे निकल गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.



सूचना पर जलालपुर थाना प्रभारी रवि कुमार और तहसीलदार रविंद्र पाल मौके पर पहुंचे. पुलिया के ऊपर करीब एक फीट पानी बह रहा था. पुलिस, गोताखोर और ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर आगे स्थित चेकडैम तक तलाश अभियान चलाया. पानी का बहाव बाद में घटने लगा, लेकिन किशोरी का पता नहीं चल सका. किशोरी छह बहनों और एक भाई में सबसे छोटी है. उसके पिता साधुराम यादव किसान हैं. प्रशासन और पुलिस की निगरानी में किशोरी की तलाश जारी है.