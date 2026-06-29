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कुरुक्षेत्र में 18 वर्षीय रोहित की दूसरे दिन भी तलाश जारी, नहर में नहाते समय डूबा था

18 वर्षीय रोहित की दूसरे दिन भी तलाश जारी ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: जिले की नरवाना ब्रांच नहर में लापता 18 वर्षीय युवक रोहित की तलाश दूसरे दिन भी जारी है. एसडीआरएफ की टीम ने पहले दिन पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया. आज दूसरे दिन प्रसिद्ध गोताखोर प्रकट सिंह अपनी टीम के साथ सिलेंडर किट की मदद से सर्च अभियान चला रहे हैं. 2 महीने बाद होनी थी रोहित की शादीः बताया जा रहा है कि रोहित उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और स्कूल की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के घर आया हुआ था. वह करीब एक महीने से यहां रह रहा था. परिवार के अनुसार दो महीने बाद उसकी शादी भी होने वाली थी. जानकारी के मुताबिक, घटना कल सुबह करीब 11 बजे की है. रोहित कुरुक्षेत्र से कपड़े खरीदने के बाद नरवाना ब्रांच पहुंचा, जहां नहर में नहाने के लिए उतर गया. उसे तैरना नहीं आता था, जिसके चलते वह गहरे पानी में डूब गया.