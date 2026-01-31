NCRTC-IRCTC के बीच निर्बाध टिकट बुकिंग सेवा शुरू, नमो भारत–रेल टिकट अब बस एक क्लिक में

ETV Bharat / state

यात्रियों के लिए सफर हुआ और भी आसान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 31, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने एक निर्बाध टिकटिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे यात्रियों को अब भारतीय रेल और नमो भारत के माध्यम से यात्रा की योजना बनाने और टिकट बुक करने में अधिक सुविधा मिलेगी.

अब नमो भारत के यात्री एनसीआरटीसी के नमो भारत ऐप पर उपलब्ध IRCTC आइकन पर क्लिक कर सीधे भारतीय रेल के टिकट बुक कर सकते हैं. वहीं, आईआरसीटीसी यात्री यदि दिल्ली को गंतव्य बनाकर ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो वे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल खोलकर एनसीआरटीसी आइकन पर क्लिक कर नमो भारत का टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं. इससे दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच पूर्ण एंड-टू-एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन सुनिश्चित हुआ है.

अब टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा आसान !
यह एकीकृत प्रणाली यात्रियों को सरल और सहज टिकट बुकिंग अनुभव प्रदान करती है और बार-बार जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को भी कम करती है. आईआरसीटीसी ई-टिकट बुक करने के बाद एनसीआरटीसी टिकट का विकल्प पीएनआर कन्फर्मेशन पेज पर दिखाई देता है और ट्रेन टिकट बुकिंग हिस्ट्री से भी एक्सेस किया जा सकता है. यह पहल भारत सरकार की “वन इंडिया – वन टिकट” परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच यात्रा को यात्रियों के लिए अधिक आसान और सुविधाजनक बनाना है.

यात्रा हुई और भी ज्यादा सुविधाजनक
उदाहरण के तौर पर, मेरठ से नमो भारत के माध्यम से दिल्ली आने वाला कोई यात्री अब इसी एकीकृत प्रणाली के जरिए अपनी आगे की लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल का टिकट आसानी से बुक कर सकता है. आनंद विहार स्थित नमो भारत स्टेशन पर पहुंचने के बाद, जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सहज रूप से जुड़ा हुआ है, यात्री सीधे अपनी ट्रेन में सवार हो सकता है, जिससे पूरी यात्रा और अधिक सहज व सुविधाजनक हो जाती है.

NCRTC और DMRC के बीच भी सहयोग
हाल ही में एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ भी इसी तरह का सहयोग किया है. एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के बीच एकीकृत टिकटिंग प्रणाली के तहत यात्री एक-दूसरे के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है.

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सुविधानजनक होगा सफर
इन पहलों के माध्यम से एनसीआरटीसी दिल्ली-एनसीआर के लिए एक एकीकृत, कुशल और यात्री-केंद्रित परिवहन तंत्र के निर्माण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, जो डिजिटल रूप से सक्षम, पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ-साथ नमो भारत स्टेशनों पर भौतिक एकीकरण पर भी काम किया जा रहा है, ताकि भारतीय रेल, मेट्रो और बस टर्मिनलों के साथ सुगम और सुविधाजनक इंटरचेंज सुनिश्चित किया जा सके और यात्रियों का यात्रा अनुभव और बेहतर हो सके.

वर्तमान में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का 55 किलोमीटर हिस्सा — न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक — संचालित है. जैसे-जैसे यह कॉरिडोर आगे विस्तारित होगा, इस तरह के एकीकरण यातायात भीड़ कम करने, समय की बचत करने और सतत एवं हरित परिवहन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

