NCRTC-IRCTC के बीच निर्बाध टिकट बुकिंग सेवा शुरू, नमो भारत–रेल टिकट अब बस एक क्लिक में

नई दिल्ली/नोएडा: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने एक निर्बाध टिकटिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे यात्रियों को अब भारतीय रेल और नमो भारत के माध्यम से यात्रा की योजना बनाने और टिकट बुक करने में अधिक सुविधा मिलेगी.

अब नमो भारत के यात्री एनसीआरटीसी के नमो भारत ऐप पर उपलब्ध IRCTC आइकन पर क्लिक कर सीधे भारतीय रेल के टिकट बुक कर सकते हैं. वहीं, आईआरसीटीसी यात्री यदि दिल्ली को गंतव्य बनाकर ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो वे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल खोलकर एनसीआरटीसी आइकन पर क्लिक कर नमो भारत का टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं. इससे दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच पूर्ण एंड-टू-एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन सुनिश्चित हुआ है.

अब टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा आसान !

यह एकीकृत प्रणाली यात्रियों को सरल और सहज टिकट बुकिंग अनुभव प्रदान करती है और बार-बार जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को भी कम करती है. आईआरसीटीसी ई-टिकट बुक करने के बाद एनसीआरटीसी टिकट का विकल्प पीएनआर कन्फर्मेशन पेज पर दिखाई देता है और ट्रेन टिकट बुकिंग हिस्ट्री से भी एक्सेस किया जा सकता है. यह पहल भारत सरकार की “वन इंडिया – वन टिकट” परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच यात्रा को यात्रियों के लिए अधिक आसान और सुविधाजनक बनाना है.

यात्रा हुई और भी ज्यादा सुविधाजनक

उदाहरण के तौर पर, मेरठ से नमो भारत के माध्यम से दिल्ली आने वाला कोई यात्री अब इसी एकीकृत प्रणाली के जरिए अपनी आगे की लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल का टिकट आसानी से बुक कर सकता है. आनंद विहार स्थित नमो भारत स्टेशन पर पहुंचने के बाद, जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सहज रूप से जुड़ा हुआ है, यात्री सीधे अपनी ट्रेन में सवार हो सकता है, जिससे पूरी यात्रा और अधिक सहज व सुविधाजनक हो जाती है.