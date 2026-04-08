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मेरठ: सेंट्रल मार्केट में सीलिंग कार्रवाई, पुलिस से भिड़े व्यापारी, कल बाजार बंद का ऐलान

​पुलिस बल के बीच सीलिंग की कार्रवाई: ​जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन की टीम आज सुबह भारी पुलिस बल के साथ सेंट्रल मार्केट पहुंची. आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से चल रहीं 44 व्यावसायिक संपत्तियों (दुकानें, बैंक और स्कूल) को सील किया, ​मौके पर SP City आयुष विक्रम और ADM City बृजेश कुमार खुद कमान संभाले हुए थे. सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल के साथ-साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया था.

मेरठ: शास्त्रीनगर, सेंट्रल मार्केट में 44 आवासीय संपत्तियों में चल रहे अवैध कमर्शियल संस्थानों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार को सील किया गया, जिसका व्यापारियों ने जम कर विरोध किया, मौके मौजूद SP सिटी और ADM सिटी ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी धरने पर डटे रहे.





व्यापारियों का प्रचंड विरोध: जैसे ही सीलिंग की टीम आगे बढ़ी, व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा. व्यापारियों ने दुकानों को खाली करने से साफ इनकार कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए. व्यापारियों ने कहा​, "यह हमारे रोजगार पर हमला है, हम प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे" ​अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की विवशता बताने का प्रयास किया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा. इसी दौरान एक कारोबारी की अचानक तबियत बिगड़ गई. जिसके के बाद साथी कारोबारियों ने उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है.



​सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापार संघ ने एकजुटता दिखाते हुए कल 9 अप्रैल को पूरे जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का ऐलान किया है. व्यापारी नेता बाजारों में घूम-घूम कर सभी वर्गों से इस बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं. व्यापारियों की मांग है कि उन्हें राहत दी जाए और सीलिंग की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए.



प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वे केवल न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं. किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून हाथ में लेने या सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. व्यापारियों के तेवर देखकर लग रहा है कि कल 'मेरठ बंद' शहर की रफ़्तार पर ब्रेक लगा सकता है. प्रशासन के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना अब एक बड़ी चुनौती है.



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