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फरीदाबाद में अवैध व्यवसायिक यूनिट पर सीलिंग कार्रवाई, डीटीपी विभाग ने होटल-वेयरहाउस समेत कई यूनिट सील

फरीदाबाद में अवैध व्यवसायिक यूनिट पर सीलिंग कार्रवाई: बुधवार को डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन प्लानिंग विभाग ने ग्रीन फील्ड कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक यूनिटों को सील किया. इसमें एक होटल भी शामिल है. डीटीपी के मुताबिक जो भी अवैध रूप से काम करेगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज कराया जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.

फरीदाबाद: ग्रीन फील्ड कॉलोनी के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चलाये जा रहे व्यावसायिक यूनिटों पर डीटीपी विभाग ने सख्त कार्रवाई की. विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 5 महीने पहले ही अवैध यूनिटों को नोटिस जारी कर इनको स्वयं बंद करने के लिए कहा था. 3 महीने पहले फिर नोटिस दिया गया, लेकिन किसी ने भी इसका पालन नहीं किया. अब 40 अवैध यूनिटों को नोटिस जारी किया गया था.

होटल, वेयरहाउस समेत कई यूनिट सील: फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम ने उन यूनिटों पर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया, जो काफी समय से नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रही थी. डीटीपी यजन चौधरी के मुताबिक "हमारी कार्रवाई इस तरह अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी. बुधवार को एक होटल, एक वेयरहाउस समेत कई यूनिटों को सील करने की कार्रवाई की गई. उन यूनिटों पर भी कार्रवाई की जाएगी. जिन्होंने 3 मंजिल या 4 मंजिल की इजाजत लेकर इससे ज्यादा फ्लोर बना दिए हैं."

सीलिंग की कार्रवाई से सोसाइटी के लोग संतुष्ट: सीलिंग की कार्रवाई पर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन फील्ड की न्यू यूनिट की प्रधान सुनीता मालिक ने बताया कि "हमारे द्वारा कई बार डीटीपी विभाग को ऐसे अवैध रूप से चल रहे रिहायशी इलाकों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में बताया गया और शिकायत दी गई. जिस पर कार्रवाई होने से हम खुश हैं, क्योंकि ग्रीन फील्ड में 7 मार्केट हैं, लेकिन लोग और बिल्डर अवैध रूप से इन गलत कामों को कर रहे हैं."

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