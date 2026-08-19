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लिकर्स फैक्ट्री की सील तोड़कर सबूत नष्ट करने का आरोप, पूर्व एमएलसी समेत कई पर केस

रांची: ओरमांझी के उकरीद गांव स्थित तरंगनी लिकर्स फैक्ट्री में उत्पाद विभाग की ओर से लगाई गई सील तोड़कर कई सामान गायब किए जाने का मामला सामने आया है. जांच के दौरान फैक्ट्री से सीसीटीवी का डीवीआर, करीब 20 हजार लीटर स्प्रिट और अन्य सामान गायब मिले. कुछ तैयार शराब की पेटियां भी परिसर में बिखरी मिलीं. मामले में उत्पाद विभाग ने फैक्ट्री के निदेशक और पूर्व एमएलसी सुबोध कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जांच के दौरान टूटी मिली सील

उत्पाद विभाग के अनुसार सोमवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उत्पाद विभाग और रांची पुलिस की टीम फैक्ट्री की जांच करने पहुंची थी. मुख्य गेट की सील खोलने के बाद टीम ने देखा कि पीछे स्थित ब्लेंडिंग हॉल का शटर करीब दो फीट खुला हुआ था. शटर में लगाया गया सीलबंद ताला भी गायब था. बॉटलिंग हॉल और कार्यालय के बीच के दरवाजे का ताला भी टूटा मिला. जांच टीम को आशंका है कि फैक्ट्री में रखे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को हटाने के उद्देश्य से सील तोड़ी गई और सामान गायब किया गया. हालांकि, यह पुलिस की प्रारंभिक जांच है. पूरे मामले की सच्चाई विस्तृत जांच के बाद सामने आएगी.

लैब और कार्यालय के ताले भी टूटे

उत्पाद विभाग के अनुसार जांच के दौरान लैब का लॉक भी टूटा मिला. इसी लैब में ईएएल रखा जाता था. इसके अलावा रेडिको खेतान लिमिटेड के कार्यालय का ताला भी टूटा पाया गया. फैक्ट्री में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी गायब था. ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फैक्ट्री में सील लगाने के बाद कौन-कौन लोग अंदर पहुंचे और वहां से सामान कैसे गायब हुआ.