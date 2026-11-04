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बीते साल के मुकाबले ढाई गुना तक बढ़े सीबकथोर्न जूस के दाम, औषधीय गुणों से भरपूर है यह छोटा सा फल

कुल्लू दशहरा मेले में सीबकथॉर्न की भारी डिमांड ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमालय की ऊंची और बर्फीली वादियों में एक ऐसा अनोखा पौधा भी उगता है, जिसके छोटे-छोटे नारंगी फल पोषक तत्वों का खजाना माने जाते हैं. माइनस 40 डिग्री तक के तापमान में भी फलने-फूलने की क्षमता रखने वाले इस पौधे को सीबकथोर्न कहा जाता है. लाहौल-स्पीति में इसे स्थानीय भाषा में छरमा के नाम से जाना जाता है.

बढ़ती व्यावसायिक मांग के चलते यह स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा सहारा बनता जा रहा है. हाल ही में भारत सरकार की ओर से इसे जीआई टैग दिए जाने के बाद इसकी पहचान और मजबूत हुई है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेले में भी इसके उत्पादों की खूब मांग देखने को मिल रही है. यहां सीबकथोर्न जूस की एक लीटर बोतल 1500 से 2000 रुपये तक बिक रही है.

सीबकथोर्न से बने उत्पाद (ETV Bharat) एक साल में बढ़े सीबकथोर्न जूस के दाम दशहरा मेले में सीबकथोर्न जूस की एक लीटर पैकिंग 1500 से 2000 रुपये तक बिक रही है. वहीं, आधा लीटर की पैकिंग 700 से 900 रुपये और 250 मिलीलीटर की पैकिंग 500 से 600 रुपये में उपलब्ध है. पिछले वर्ष इसकी एक लीटर पैकिंग 700 से 800 रुपये में बिक रही थी. इस तरह एक साल के भीतर जूस के दाम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है. ढालपुर में स्टॉल लगाने पहुंचे स्पीति घाटी के निवासी किशन नेगी ने बताया कि सीबकथोर्न जूस की अच्छी मांग है. लोग खुद स्टॉल पर पहुंचकर इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं. आधा लीटर की पैकिंग 700 से 900 रुपये में बिक रही है. इसके अलावा सीबकथोर्न के सूखे फल और पत्तियां भी बेची जा रही हैं, जिन्हें ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं. ढालपुर में स्टॉल लगाने वाले संजय शर्मा ने बताया कि वह इस बार लद्दाख से सीबकथोर्न जूस लेकर आए हैं. इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है. पिछले साल के मुकाबले जूस के दाम बढ़े हैं, क्योंकि लोगों के बीच इसकी मांग काफी अधिक हो गई है, जबकि आपूर्ति कम है. इसके बावजूद इसके फायदों को देखते हुए लोग सीबकथोर्न की खरीदारी कर रहे हैं. सीबकथोर्न से बने उत्पाद (ETV Bharat) जूस से लेकर तेल और कॉस्मेटिक उत्पादों तक हो रहा इस्तेमाल सीबकथोर्न से केवल जूस ही नहीं, बल्कि कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. ढालपुर में लगाए गए स्टॉल पर इसके बीज से तैयार तेल, पल्प ऑयल, स्किन केयर ऑयल और मसाज ऑयल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. वहीं, सौंदर्य और कॉस्मेटिक उत्पादों में सीबकथोर्न साबुन, फेस क्रीम, फेस सीरम, लिप बाम और बॉडी लोशन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशन पाउडर, कैप्सूल, सप्लीमेंट और हर्बल टी जैसे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं. हालांकि, दशहरा उत्सव में मुख्य रूप से जूस, चाय पत्ती और फल बेचे जा रहे हैं. जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में नाबार्ड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल उपलब्ध करवाए गए हैं. इन स्टॉलों पर महिला मंडलों और अन्य समूहों की ओर से तैयार उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. इनमें सीबकथोर्न जूस प्रमुखता से शामिल है. इसके अलावा इसके फल भी पैकिंग में बेचे जा रहे हैं, जिनसे चाय बनाई जा सकती है. सीबकथोर्न की पत्तियों की 50 ग्राम की पैकिंग 100 रुपये में बिक रही है. नाबार्ड के सहयोग से स्टॉल लगा रहे टेक सिंह ठाकुर ने बताया कि इस साल सीबकथोर्न जूस की काफी मांग है. वह प्रतिदिन 20 से 25 लीटर तक जूस बेच रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले इसके दाम में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे खरीद रहे हैं. एक साल में बढ़े सीबकथोर्न जूस के दाम (ETV Bharat) सदियों से प्राकृतिक रूप से उग रहा सीबकथोर्न