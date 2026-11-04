बीते साल के मुकाबले ढाई गुना तक बढ़े सीबकथोर्न जूस के दाम, औषधीय गुणों से भरपूर है यह छोटा सा फल
सीबकथोर्न जूस के दाम बीते साल के मुकाबले ढाई गुना तक बढ़े. कुल्लू दशहरा मेले में इसकी भारी डिमांड देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:27 PM IST
कुल्लू: हिमालय की ऊंची और बर्फीली वादियों में एक ऐसा अनोखा पौधा भी उगता है, जिसके छोटे-छोटे नारंगी फल पोषक तत्वों का खजाना माने जाते हैं. माइनस 40 डिग्री तक के तापमान में भी फलने-फूलने की क्षमता रखने वाले इस पौधे को सीबकथोर्न कहा जाता है. लाहौल-स्पीति में इसे स्थानीय भाषा में छरमा के नाम से जाना जाता है.
बढ़ती व्यावसायिक मांग के चलते यह स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा सहारा बनता जा रहा है. हाल ही में भारत सरकार की ओर से इसे जीआई टैग दिए जाने के बाद इसकी पहचान और मजबूत हुई है. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेले में भी इसके उत्पादों की खूब मांग देखने को मिल रही है. यहां सीबकथोर्न जूस की एक लीटर बोतल 1500 से 2000 रुपये तक बिक रही है.
एक साल में बढ़े सीबकथोर्न जूस के दाम
दशहरा मेले में सीबकथोर्न जूस की एक लीटर पैकिंग 1500 से 2000 रुपये तक बिक रही है. वहीं, आधा लीटर की पैकिंग 700 से 900 रुपये और 250 मिलीलीटर की पैकिंग 500 से 600 रुपये में उपलब्ध है. पिछले वर्ष इसकी एक लीटर पैकिंग 700 से 800 रुपये में बिक रही थी. इस तरह एक साल के भीतर जूस के दाम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है.
ढालपुर में स्टॉल लगाने पहुंचे स्पीति घाटी के निवासी किशन नेगी ने बताया कि सीबकथोर्न जूस की अच्छी मांग है. लोग खुद स्टॉल पर पहुंचकर इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं. आधा लीटर की पैकिंग 700 से 900 रुपये में बिक रही है. इसके अलावा सीबकथोर्न के सूखे फल और पत्तियां भी बेची जा रही हैं, जिन्हें ग्राहक खूब पसंद कर रहे हैं.
ढालपुर में स्टॉल लगाने वाले संजय शर्मा ने बताया कि वह इस बार लद्दाख से सीबकथोर्न जूस लेकर आए हैं. इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है. पिछले साल के मुकाबले जूस के दाम बढ़े हैं, क्योंकि लोगों के बीच इसकी मांग काफी अधिक हो गई है, जबकि आपूर्ति कम है. इसके बावजूद इसके फायदों को देखते हुए लोग सीबकथोर्न की खरीदारी कर रहे हैं.
जूस से लेकर तेल और कॉस्मेटिक उत्पादों तक हो रहा इस्तेमाल
सीबकथोर्न से केवल जूस ही नहीं, बल्कि कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. ढालपुर में लगाए गए स्टॉल पर इसके बीज से तैयार तेल, पल्प ऑयल, स्किन केयर ऑयल और मसाज ऑयल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. वहीं, सौंदर्य और कॉस्मेटिक उत्पादों में सीबकथोर्न साबुन, फेस क्रीम, फेस सीरम, लिप बाम और बॉडी लोशन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशन पाउडर, कैप्सूल, सप्लीमेंट और हर्बल टी जैसे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं. हालांकि, दशहरा उत्सव में मुख्य रूप से जूस, चाय पत्ती और फल बेचे जा रहे हैं.
जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में नाबार्ड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल उपलब्ध करवाए गए हैं. इन स्टॉलों पर महिला मंडलों और अन्य समूहों की ओर से तैयार उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. इनमें सीबकथोर्न जूस प्रमुखता से शामिल है. इसके अलावा इसके फल भी पैकिंग में बेचे जा रहे हैं, जिनसे चाय बनाई जा सकती है. सीबकथोर्न की पत्तियों की 50 ग्राम की पैकिंग 100 रुपये में बिक रही है.
नाबार्ड के सहयोग से स्टॉल लगा रहे टेक सिंह ठाकुर ने बताया कि इस साल सीबकथोर्न जूस की काफी मांग है. वह प्रतिदिन 20 से 25 लीटर तक जूस बेच रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले इसके दाम में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे खरीद रहे हैं.
सदियों से प्राकृतिक रूप से उग रहा सीबकथोर्न
लाहौल-स्पीति में सीबकथोर्न सदियों से प्राकृतिक रूप से नदी-नालों के किनारे उगता आ रहा है. स्थानीय लोग कई दशकों से इसके फल और पत्तियों का सेवन करते रहे हैं, लेकिन अब इसका व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ने लगा है. सीबकथोर्न या छरमा एक फलदार पौधा है. इसके फल (बेरी), फूल, पत्तियां, तना और जड़ का भी उपयोग किया जाता है.
जिला लाहौल-स्पीति के अधिकतर क्षेत्रों में यह पौधा प्राकृतिक रूप से मिलता है. अब स्थानीय लोग इसे अपने खेतों में भी उगाने लगे हैं. हालांकि, लाहौल घाटी में इसकी खेती अभी न के बराबर है. इस कारोबार से महिलाएं अधिक जुड़ी हुई हैं. वो जंगलों में जाकर इसके फल और पत्तियां एकत्र करती हैं. घाटी में फिलहाल एक से दो हजार लीटर जूस का ही उत्पादन हो पा रहा है. इसकी एक बड़ी वजह प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों में कांटों की अधिकता है. कांटों के कारण पौधों से फल निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे में सीबकथोर्न स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है.
ओमेगा फैटी एसिड और विटामिन से भरपूर है सीबकथोर्न
कुल्लू में तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. मनीष सूद के अनुसार सीबकथोर्न का फल औषधीय गुणों और पोषक तत्वों से भरपूर है. इसमें ओमेगा-7 फैटी एसिड पाया जाता है, जबकि इसकी पत्तियों में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 मौजूद होते हैं. यह पौधा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और ई के साथ-साथ अमीनो एसिड सहित कई पोषक तत्वों से भरपूर है. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है.
डॉ. सूद का कहना है कि सीबकथोर्न का फल दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इससे तैयार उत्पादों का इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं सीबकथोर्न का जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक कार्यक्रम के दौरान सीबकथोर्न की खासियतों का जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि यह पौधा माइनस 40 डिग्री तापमान में भी फल-फूल सकता है. पीएम मोदी ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा था कि दुनियाभर में उपलब्ध सीबकथोर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को पूरा करने की क्षमता है.
सीबकथोर्न का इस्तेमाल हर्बल टी, जैम, प्रोटेक्टिव क्रीम, प्रोटेक्टिव ऑयल और हेल्थ ड्रिंक्स सहित कई तरह के उत्पाद बनाने में किया जा रहा है. इसके फल से लेकर पत्तियों और जड़ तक का इस्तेमाल दवाओं, सप्लीमेंट और अन्य उत्पादों में होता है. जूस, जैम, बिस्किट और ग्रीन टी जैसे उत्पाद भी इससे तैयार किए जाते हैं. ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सेना के जवानों के लिए भी इसे फायदेमंद बताया जाता है.
माइनस 40 से 45 डिग्री तापमान में भी फलने-फूलने की क्षमता और इसके विभिन्न हिस्सों के उपयोग के चलते सीबकथोर्न लाहौल-स्पीति के लोगों के लिए आय का बड़ा जरिया बन सकता है. बढ़ती बाजार मांग और उत्पादों को मिल रहे बेहतर दाम से इस क्षेत्र में इसके व्यावसायिक महत्व की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं.
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