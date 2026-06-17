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'सीबकथॉर्न की खेती सेब से ज्यादा फायदेमंद', हिमाचल की इस यूनिवर्सिटी ने Seabuckthorn की खेती की टेक्नोलॉजी को बनाया स्टैंडर्ड

सीबकथॉर्न एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अपने आप उगता है, और इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. सीबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (SAI) के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह ने PTI को बताया, "अभी इंडियन कंपनियां 150 से ज़्यादा जूस, फ़ूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और ऑयल कैप्सूल बनाने में इसका इस्तेमाल कर रही हैं, और सीबकथॉर्न फ्रूट पल्प का रेट भी एक साल में लगभग दोगुना हो गया है, जिससे यह सेब से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया है."

SAI के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह ने PTI को बताया, अभी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जंगली इलाकों से लगभग 700-800 टन सीबकथॉर्न फल इकट्ठा किया जाता है. हालांकि, बड़ी कंपनियों के आने और सोशल मीडिया पर इस अद्भुत बेरी के हेल्थ बेनिफिट्स के विज्ञापन के साथ, इस फल की डिमांड 2,000 टन तक बढ़ गई है और अगले 3-5 सालों में इसके 5,000 टन तक बढ़ने की संभावना है.

शिमला: हिमालयी राज्य किसानों की रोज़ी-रोटी सुधारने, पर्यावरण बचाने और भारतीय कंपनियों को कच्चे माल की लगातार सप्लाई देने के लिए सीबकथॉर्न की खेती में मंगोलिया की सफलता की कहानी दोहरा सकते हैं, यह बात सीबकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (SAI) के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह ने कही. साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस फल की खेती सेब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है.

वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, फलों का छोटा साइज़, कम पैदावार, कांटे होना और कटाई के औज़ारों की कमी की वजह से कुदरती जंगलों में सीबकथॉर्न का प्रोडक्शन कम होता है. उन्होंने यह भी कहा कि CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पालमपुर ने सीबकथॉर्न की खेती की टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड बनाया है और 12 हल्के कांटेदार और ज़्यादा पैदावार वाली रशियन सीबकथॉर्न वैरायटी भी इम्पोर्ट की हैं.

सीबकथॉर्न की खेती (ETV Bharat)

पालमपुर यूनिवर्सिटी में सीबकथॉर्न साइंटिस्ट रह चुके वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, वह हाल ही में मंगोलिया से लौटे हैं, जिसने पिछले 40 सालों में कई रशियन सीबकथॉर्न वैरायटी शुरू की हैं और उन्हें 7000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर लगाया है, जिससे 20 से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ को फल और पत्तियां सप्लाई होती हैं.

सीबकथॉर्न वैरायटी और मॉडर्न खेती की टेक्नीक पर ट्रेनिंग

वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, मंगोलियाई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इंडियन साइंटिस्ट को सीबकथॉर्न वैरायटी और मॉडर्न खेती की टेक्नीक पर ट्रेनिंग देने के लिए राज़ी हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह इंडियन एम्बेसडर अतुल मल्हारी गोतसुरे से भी मिले, जिन्होंने उन्हें रशियन सीबकथॉर्न वैरायटी और खेती की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में मदद करने का भरोसा दिलाया, जो हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों के सूखे इलाकों के लिए काम की हैं, जिनकी ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन मंगोलिया जैसी ही हैं.

सीबकथॉर्न की खेती में तेज़ी लाने के लिए पॉलिसी (ETV Bharat)

SAI के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सिंह मंगोलिया में सीबकथॉर्न पर अपने स्टडी टूर की रिपोर्ट भारत सरकार और चार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को देंगे, और वे अपने-अपने राज्यों में सीबकथॉर्न की खेती में तेज़ी लाने के लिए पॉलिसी बनाने वालों से मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की रोज़ी-रोटी, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय कंपनियों को कच्चे माल की लगातार सप्लाई में मदद मिलेगी, जो अभी सही कच्चे माल की कमी और किसी सरकारी खेती के प्रोग्राम की कमी के कारण चीन और दूसरे देशों से सीबकथॉर्न फल का गूदा इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हैं.

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