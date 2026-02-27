ETV Bharat / state

राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026: सीएम भजनलाल बोले- स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रही हमारी सरकार

समिट को संबोधित करते सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी में तीन दिवसीय राजस्थान सी-साइड स्टार्टअप समिट-2026 शुक्रवार से शुरू हुई. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार नीतियों को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. आर्मेनिया गणराज्य के सहयोग से आयोजित इस समिट में 130 से अधिक चयनित स्टार्टअप को प्रशिक्षण दिया जाएगा. सीएम ने बताया कि प्रदेश में 3 हजार 450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और राइजिंग राजस्थान के 8 लाख करोड़ के निवेश पर कार्य प्रारंभ हुआ है. समिट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है. सरकार द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेशक आसानी से अपना उद्यम यहां स्थापित कर सकें. उन्होंने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे राजस्थान में निवेश कर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनें तथा आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के विजन को साकार करें. पढ़ें: जयपुर में 'राजस्थान रूरल एनर्जी स्टार्टअप समिट' का आयोजन सीएम ने कहा कि राजस्थान आज सीमाओं से परे भी नवाचार और साझेदारी में आगे बढ़ रहा है. आर्मेनिया गणराज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह समिट इस पहल का सुखद परिणाम है. इस समिट के माध्यम से नवप्रवर्तक, निवेशक, नीति-निर्माता और उद्यमी जुड़कर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और सीमाओं से परे परस्पर सहयोग का निर्माण करेंगे. 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस समिट में 130 से अधिक चयनित स्टार्टअप को कार्यशालाओं, पैनल चर्चा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा.