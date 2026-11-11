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छठ में यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, रांची से पूर्णिया और अलीपुरद्वार के लिए भी राहत

रांचीः छठ महापर्व के बाद ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने के साथ नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.

इससे रांची और आसपास के यात्रियों को बिहार सहित दूसरे राज्यों की यात्रा में सुविधा मिलेगी। रेलवे ने रांची-पूर्णिया कोर्ट, राउरकेला-झंझारपुर और रांची-अलीपुरद्वार स्पेशल के फेरे बढ़ाए हैं. वहीं, गोंदिया-पटना, दुर्ग-बरौनी और टाटानगर-छपरा के बीच भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा.

दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से 10 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल 26 नवंबर को राउरकेला से रवाना होगी. यह ट्रेन रांची होकर चलेगी, वापसी में ट्रेन संख्या 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल 27 नवंबर को रवाना होगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 08625 रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 27 नवंबर को और ट्रेन संख्या 08626 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल 28 नवंबर को चलेगी.

रांची-अलीपुरद्वार साप्ताहिक पूजा स्पेशल के परिचालन में भी विस्तार किया गया है. ट्रेन संख्या 08661 रांची-अलीपुरद्वार स्पेशल 16 और 23 नवंबर को प्रत्येक सोमवार को रांची से रवाना होगी. वापसी में ट्रेन संख्या 08662 अलीपुरद्वार-रांची स्पेशल 18 और 25 नवंबर को प्रत्येक बुधवार को चलेगी. दोनों ट्रेनों के समय, ठहराव और कोच संयोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इन स्पेशल ट्रेनों का भी होगा परिचालन

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अन्य स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है. ट्रेन संख्या 08895 गोंदिया-पटना स्पेशल 13 और 20 नवंबर को चलेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 08896 पटना-गोंदिया स्पेशल 14 और 21 नवंबर को रवाना होगी. इन ट्रेनों का ठहराव झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी और बोकारो स्टील सिटी में होगा. इसके अलावा ट्रेन संख्या 08755 दुर्ग-बरौनी स्पेशल 11 और 18 नवंबर को तथा 08766 बरौनी-दुर्ग स्पेशल 12 और 19 नवंबर को चलेगी. ट्रेन संख्या 08185 टाटानगर-छपरा स्पेशल 12 और 17 नवंबर को और 08186 छपरा-टाटानगर स्पेशल 13 और 18 नवंबर को चलेगी.

वहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे ने कोयंबटूर के पोदानूर से रक्सौल और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से बरौनी के बीच भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. पोदानूर-रक्सौल स्पेशल 10 नवंबर को रवाना होगी, जबकि वापसी ट्रेन 14 नवंबर को चलेगी. चेन्नई-बरौनी स्पेशल भी 10 नवंबर को और वापसी में 13 नवंबर को रवाना होगी. इन ट्रेनों का रांची मंडल के कुछ स्टेशनों सहित दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव होगा.