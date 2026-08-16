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गंगनहर में बहकर बैराज में फंसा बुजुर्ग, ठंड से सिकुड़ गया शरीर, SDRF ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी

हरिद्वार: उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम ने गंगनहर के तेज बहाव में बह रहे एक बुजुर्ग की जान बचाई. बहादराबाद पुलिस चौकी से सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बुजुर्ग को गंगनहर से बाहर निकाला गया और मौके पर फर्स्ट एड देकर उसकी स्थिति को सामान्य कर एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा. बुजुर्ग की उम्र करीब 70 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. फिलहाल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है.

एसडीआरएफ के अनुसार, रविवार सुबह बहादराबाद पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गंगनहर के तेज बहाव में बह गया है. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और टीम के मौके पर पहुंचने तक तेज बहाव में व्यक्ति काफी दूर तक बहकर पथरी पावर हाउस क्षेत्र तक पहुंच चुका था और बैराज में फंस गया. सूचना मिलते ही जवानों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू की रणनीति तैयार की. गंगनहर में तेज बहाव और पानी की गहराई के बीच जवानों ने सावधानी के साथ बुजुर्ग व्यक्ति तक पहुंच बनाई. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया.