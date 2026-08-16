गंगनहर में बहकर बैराज में फंसा बुजुर्ग, ठंड से सिकुड़ गया शरीर, SDRF ने जान पर खेलकर बचाई जिंदगी
एसडीआरएफ ने हरिद्वार गंगनहर में डूब रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई. व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 12:31 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम ने गंगनहर के तेज बहाव में बह रहे एक बुजुर्ग की जान बचाई. बहादराबाद पुलिस चौकी से सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बुजुर्ग को गंगनहर से बाहर निकाला गया और मौके पर फर्स्ट एड देकर उसकी स्थिति को सामान्य कर एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा. बुजुर्ग की उम्र करीब 70 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. फिलहाल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है.
एसडीआरएफ के अनुसार, रविवार सुबह बहादराबाद पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गंगनहर के तेज बहाव में बह गया है. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और टीम के मौके पर पहुंचने तक तेज बहाव में व्यक्ति काफी दूर तक बहकर पथरी पावर हाउस क्षेत्र तक पहुंच चुका था और बैराज में फंस गया. सूचना मिलते ही जवानों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू की रणनीति तैयार की. गंगनहर में तेज बहाव और पानी की गहराई के बीच जवानों ने सावधानी के साथ बुजुर्ग व्यक्ति तक पहुंच बनाई. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया.
काफी मशक्कत के बाद जवानों ने उसे गंगनहर के बहाव से बाहर निकाल लिया. रेस्क्यू के दौरान सामने आया कि व्यक्ति काफी देर तक ठंडे पानी और तेज बहाव के बीच फंसा रहा था. लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उसका शरीर ठंड से अकड़ गया था और उसकी नाजुक हालत थी. एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर ही उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसकी स्थिति को संभालने के बाद एंबुलेंस की मदद से सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया. क्योंकि टीम को जिंदा व्यक्ति बहने की सूचना मिली थी, इसलिए पहले ही एंबुलेंस को मौके पर बुलाया गया था.
पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गंगनहर में बह गया है और वह जिंदा है. सूचना मिलते ही वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर व्यक्ति को बाहर निकाला. ठंडा पानी होने के कारण वह काफी कांप रहा था, इसलिए उसके कपड़े चेंज किए गए और मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. एंबुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. रेस्क्यू किए गए व्यक्ति पहचान नहीं हो पाई है, उसकी पहचान कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.
-आशीष त्यागी, एसआई, एसडीआरएफ-
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