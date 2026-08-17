खारा श्रोत के पास उफान पर बरसाती नाला, SDRF ने संभाला मोर्चा, बचाई कई लोगों की जान
एसडीआएफ ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान बरसाती नालों, गदेरों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 17, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 7:43 PM IST
टिहरी गढ़वाल: टिहरी जिले के मुनिकीरेती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते खारा स्रोत के पास बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया. तेज जलप्रवाह को देखते हुए मौके पर तैनात SDRF टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आसपास मौजूद लोगों को अलर्ट किया. इस दौरान नाले के समीप फंसे कुछ लोगों को स्थानीय लोगों और SDRF की संयुक्त कार्रवाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात है कि घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.
मुनिकीरेती क्षेत्र में बारिश के बीच खारा स्रोत के पास बरसाती नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया. तेज बहाव को देखते हुए SDRF जवानों ने लाउडहेलर और मौखिक रूप से लोगों को नाले के पास नहीं जाने की चेतावनी दी. SDRF टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है. लोगों को तेज बहाव से होने वाले संभावित खतरे के प्रति जागरूक किया जा रहा है.
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एसडीआएफ ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान बरसाती नालों, गदेरों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. जलस्तर बढ़ने की स्थिति में किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं. अभिभावक बच्चों को विशेष रूप से ऐसे खतरनाक स्थानों से दूर रखें.
बारिश के अलर्ट के बाद बरतें सावधानियां
- घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें.
- घरों की खिड़किया, दरवाज़े ठीक से बंद रखे.
- बिजली के उपकरणों को स्विच ऑफ रखें
- नालियों और गटर साफ रखें ताकि पानी जमा न हो
- बाहर निकलना पड़े तो पानी भरे इलाकों से दूरी बनाये.
- निचले इलाकों, नालों, नदियों और पुलों से दूर रहें.
- गाड़ी चलाते समय धीरे और सावधानी से चलाएं. पानी भरी सड़कों पर न घुसें
- बिजली के तार, खंभे या टूटे पेड़ों से दूर रहें
- अपने पास छतरी या रेनकोट जरूर रखें.