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केदारनाथ पैदल मार्ग पर गहरी खाई में गिरा युवक, SDRF ने रेस्क्यू कर बचाई जान

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से लगभग दो किलोमीटर आगे छोड़ी के समीप एक 25 वर्षीय युवक गहरी खाई में गिर गया. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गम परिस्थितियों में सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला. जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

गौर हो कि बीती देर रात एसडीआरएफ को सूचना मिली कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक युवक गहरी खाई में गिर गया है तथा तत्काल बचाव अभियान चलाने की आवश्यकता है. सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट गौरीकुंड से टीम कमांडर आशीष डिमरी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ ने स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ (डीडीआरएफ) एवं वाईएमएफ के साथ समन्वय स्थापित कर सघन खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया. दुर्गम भू-भाग, अंधेरा और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ के जवानों ने साहस और दक्षता का परिचय देते हुए खाई में गिरे युवक तक पहुंच बनाई.

कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर गौरीकुंड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया. रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान मोहित रावत (25 वर्ष), पुत्र दर्शन रावत, निवासी ग्राम बड़ासू, रामपुर, जनपद रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है. सफल रेस्क्यू अभियान के लिए स्थानीय प्रशासन, परिजनों तथा क्षेत्रवासियों ने एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ और वाईएमएफ की संयुक्त टीम की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया.