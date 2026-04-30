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देहरादून गुच्चूपानी में आया पानी का सैलाब! सात पर्यटक फंसे, SDRF ने किया रेस्क्यू

SDRF टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कठिन हालात के बावजूद सभी पर्यटकों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला. इस दौरान जवानों ने तेज धारा और फिसलन भरे पत्थरों के बीच संतुलन बनाते हुए जोखिम उठाया.

शुरुआत में तीन लोगों के फंसे होने की सूचना थी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर स्थिति ज्यादा गंभीर निकली. कुल सात पर्यटक नदी के बीच टापू जैसी स्थिति में फंसे थे. तेज बहाव और लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण वे बाहर निकलने में असमर्थ थे और घबराहट की स्थिति में थे.

जानकारी के अनुसार शाम करीब 4:18 बजे आपदा कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि गुच्चूपानी में कुछ पर्यटक नदी के बीच फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट सहस्त्रधारा से अपर उपनिरीक्षक मनोज जोशी के नेतृत्व में टीम मौके के लिए रवाना हुई.

देहरादून: राजधानी देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों जैसे मसूरी और उससे लगे आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार शाम को जोरदार बारिश हुई, जिसका असर देहरादून में भी देखने को मिला. गुरुवार शाम को हुई झमाझम बारिश के कारण गुच्चूपानी में अचानक से नदी जल स्तर बढ़ गया था. नदी का जल स्तर बढ़ने गुच्चूपानी में सात पर्यटक फंस गए थे, जिनका SDRF (State Disaster Response Fund) ने रेस्क्यू किया.

SDRF द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार पानी का बहाव काफी तेज था और स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन टीम ने समय रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया. पर्यटकों से अपील है कि नदी के बीच या किनारों पर अनावश्यक जोखिम न लें.

दरअसल, पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं अक्सर अचानक बदलते मौसम के कारण होती हैं. ऊपरी इलाकों में हुई बारिश का असर कुछ ही मिनटों में निचले हिस्सों में दिखने लगता है. साफ मौसम के बावजूद अचानक जलस्तर बढ़ जाना आम बात है. इसे ही आम तौर पर 'फ्लैश फ्लड' जैसी स्थिति कहा जाता है, जहां बिना किसी पूर्व चेतावनी के पानी का बहाव खतरनाक रूप ले लेता है.

फंसे पर्यटकों का SDRF ने किया रेस्क्यू (PHOTO- SDRF)

जोखिम को समझे, पहले भी हो चुके हैं हादसे: गुच्चूपानी जैसी संकरी घाटियों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि यहां पानी के बहाव के लिए सीमित जगह होती है. ऐसे में थोड़ी सी भी बारिश का पानी तेजी से नीचे आता है और कुछ ही समय में नदी उफान पर पहुंच जाती है.

उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थलों पर इस तरह की घटनाएं पहले भी बड़े हादसों का रूप ले चुकी हैं. कई बार पर्यटक सेल्फी या एडवेंचर के चक्कर में नदी के बीच चले जाते हैं और अचानक बढ़ते जलस्तर में फंस जाते हैं. कई मामलों में जान-माल का नुकसान भी सामने आया है.

मानसून के अलावा प्री-मानसून सीजन में भी पहाड़ों में इस तरह का खतरा बना रहता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हो रही तेज बारिश की जानकारी नीचे मौजूद लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाती.

रेस्क्यू किए गए पर्यटकों का विवरण:

रोहित (27) निवासी डोईवाला

मनीष (41) निवासी तिलक रोड ऋषिकेश

सागर थापा (22) निवासी डोईवाला

अंकित (40) निवासी चंद्र विहार काली चौक

नवजोत (31) निवासी प्रेमनगर

सौरभ सिंह (27) निवासी बड़ोवाला देहरादून

मनीष (32) निवासी डोईवाला शामिल हैं.

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ों में मौसम और जलस्तर का अनुमान लगाना आसान नहीं है. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. ऐसे में प्रशासन की चेतावनियों का पालन और सतर्कता ही सुरक्षित यात्रा की सबसे बड़ी कुंजी है.

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