यमुना नदी में अवैध खनन कर रहे 3 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली सहित फंसे, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

तीन लोग कटापत्थर इलाके में अवैध खनन करने यमुना नदी में गए थे, तभी डैम से छोड़े गए पानी की धारा में फंस गए

MINING IN YAMUNA RIVER KATAPATHAR
ट्रैक्टर ट्रॉली समेत यमुना में फंसे अवैध खनन करने वाले (Photo courtesy: SDRF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 9:03 AM IST

विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर स्थित कटापत्थर के पास यमुना नदी में कुछ लोग फंस गए थे. फंसे व्यक्तियों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है. बताया जा रहा है कि यह लोग यमुना नदी में खनन करने गए हुए थे.

यमुना नदी में अवैध खनन कर रहे तीन लोग फंसे: यमुना नदी में अवैध रूप से खनन करने गए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित तीन लोगों को आभास भी नहीं हुआ कि समय समय पर जुड्डो डैम का पानी छोड़ा जाता है. जबकि डैम से पानी रिलीज करने के दौरान साइरन भी बजता है. अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच नदी में फंस गई.

यमुना नदी में फंसे तीन लोगों का रेस्क्यू (Video Courtesy- SDRF)

डैम से छूटे पानी में फंसे खनन करने गए लोग: ट्रैक्टर में सवार तीन लोगों की जान पर बन आई. CCR (Central Control Room) देहरादून के माध्यम से एसडीआरएफ डाकपत्थर को सूचना मिली कि कटापत्थर के पास नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित तीन लोग तेज धारा में फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही पोस्ट डाकपत्थर को अवगत कराते हुए एसडीआरएफ टीम को तत्काल रवाना होने के निर्देश दिए गए. अपर उपनिरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने देखा कि नदी की तेज धारा के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली में 3 लोग फंसे हुए हैं. टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद यमुना नदी में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाल लिया गया.

एसडीआरएफ ने यमुना नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया: एसडीआरएफ डाकपत्थर पोस्ट के अपर उपनिरीक्षक सुरेश तोमर ने बताया कि-

सेंट्रल कंट्रोल रूम देहरादून के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कटापत्थर के पास नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित तीन लोग तेज धारा मे फंसे हुए हैं. तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. तीनों लोगों के नाम केदार उम्र 35 निवासी कोथी भोन्दी, मनीष उम्र 23 निवासी बौसान, अनिल उम्र 18 निवासी बौसान हैं.
-सुरेश तोमर, अपर उप निरीक्षक, एसडीआरएफ पोस्ट, डाकपत्थर-

