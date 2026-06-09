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ऋषिकेश: गंगा की बीच धारा में फंसे हरियाणा के चार पर्यटक, SDRF ने किया रेस्क्यू

ऋषिकेश: टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश के लगे थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में चार पर्यटक गंगा के बीच में फंस गए थे, जिन्हें मुनिकीरेती जल पुलिस ने बचाया है. चारों पर्यटक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे है. मुनिकीरेती जल पुलिस की सतर्कता और तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया.

एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) के इंचार्ज इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण के अनुसार हरियाणा के रहने वाले चार युवक लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के स्वर्गाश्रम घाट पर स्नान करने पहुंचे थे. स्नान के दौरान उन्होंने तैरकर गंगा नदी पार करने का प्रयास किया. नदी के बीच पहुंचने पर तेज बहाव और शारीरिक थकान के कारण वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए. खुद को संकट में घिरा देख चारों युवकों ने सहायता के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी.

घटना की सूचना मिलते ही मुनिकीरेती जल पुलिस और वाटर रेस्क्यू टीम तत्काल सक्रिय हो गई. टीम ने बिना समय गंवाए मोटर बोट के माध्यम से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. नदी की तेज धारा के बीच सावधानीपूर्वक अभियान चलाते हुए सभी चार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू के बाद युवकों ने राहत की सांस ली और जल पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया.

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने भी पुलिस व वाटर रेस्क्यू टीमों की सराहना की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी में इस समय जलस्तर और बहाव में अचानक परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में नदी को तैरकर पार करने या गहरे पानी में जाने का प्रयास जानलेवा साबित हो सकता है. कई बार लोग रोमांच या आत्मविश्वास में नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज बहाव और थकान के कारण गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं.