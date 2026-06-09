ऋषिकेश: गंगा की बीच धारा में फंसे हरियाणा के चार पर्यटक, SDRF ने किया रेस्क्यू
ऋषिकेश में हरियाणा के कुछ पर्यटकों की बेवकूफी उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गई थी, जिस कारण वो गंगा के बीच में फंस गए थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 8:09 PM IST
ऋषिकेश: टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश के लगे थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में चार पर्यटक गंगा के बीच में फंस गए थे, जिन्हें मुनिकीरेती जल पुलिस ने बचाया है. चारों पर्यटक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे है. मुनिकीरेती जल पुलिस की सतर्कता और तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया.
एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) के इंचार्ज इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण के अनुसार हरियाणा के रहने वाले चार युवक लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के स्वर्गाश्रम घाट पर स्नान करने पहुंचे थे. स्नान के दौरान उन्होंने तैरकर गंगा नदी पार करने का प्रयास किया. नदी के बीच पहुंचने पर तेज बहाव और शारीरिक थकान के कारण वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए. खुद को संकट में घिरा देख चारों युवकों ने सहायता के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी.
घटना की सूचना मिलते ही मुनिकीरेती जल पुलिस और वाटर रेस्क्यू टीम तत्काल सक्रिय हो गई. टीम ने बिना समय गंवाए मोटर बोट के माध्यम से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. नदी की तेज धारा के बीच सावधानीपूर्वक अभियान चलाते हुए सभी चार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू के बाद युवकों ने राहत की सांस ली और जल पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया.
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने भी पुलिस व वाटर रेस्क्यू टीमों की सराहना की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी में इस समय जलस्तर और बहाव में अचानक परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में नदी को तैरकर पार करने या गहरे पानी में जाने का प्रयास जानलेवा साबित हो सकता है. कई बार लोग रोमांच या आत्मविश्वास में नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज बहाव और थकान के कारण गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं.
घटना के बाद मुनिकीरेती जल पुलिस और वाटर रेस्क्यू टीमों ने श्रद्धालुओं व पर्यटकों से अपील की है कि वे गंगा नदी में तैरकर नदी पार करने का प्रयास न करें. केवल चिन्हित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें. साथ ही सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करते हुए स्नान के बाद अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें.
SDRF इंचार्ज इंस्पेक्टर कविन्द्र सजवाण ने कहा कि जनसुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में जल पुलिस एवं रेस्क्यू टीमें तत्काल सहायता के लिए उपलब्ध हैं. इस सफल रेस्क्यू अभियान ने एक बार फिर साबित किया है कि सतर्कता, समय पर सूचना और त्वरित कार्रवाई से बड़े हादसों को रोका जा सकता है.
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