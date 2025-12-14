ETV Bharat / state

यमुना नदी का अचानक बढ़ा जल स्तर, टापू में फंसे लोग, SDRF ने किया रेस्क्यू

विकासनगर में कटापत्थर में टापू में फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया.

PEOPLE TRAPPED ON ISLAND
यमुना नदी का अचानक बढ़ा जल स्तर, टापू में फंसे लोग (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 14, 2025 at 9:49 PM IST

विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर स्थित कटापत्थर क्षेत्र में उफनती नदी के बीच फंसे पांच लोगों का एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया. यह सभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए नदी के टापू पर गए थे. तभी अचानक ही नदी का जल स्तर बढ़ गया. इससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

रविवार शाम डाकपत्थर पुलिस चौकी से एसडीआरएफ डाकपत्थर टीम को सूचना दी गई कि कटापत्थर पिकनिक स्पॉट के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कुछ लोग नदी के बीच में फंस गए हैं. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

यमुना नदी का अचानक बढ़ा जल स्तर, टापू में फंसे लोग (VIDEO-ETV Bharat)

घटनास्थल पर उफनती नदी और तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. टीम ने सूझबूझ और साहस के साथ यमुना नदी के बीच टापू पर फंसे पांच लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला. इस दौरान डाकपत्थर चौकी से भी पुलिस टीम मौके पर जुटी रही.

इससे पूर्व भी कटापत्थर क्षेत्र के नदी के पास से एक ट्रैक्टर समेत तीन व्यक्ति नदी की तेज धारा में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला था. कटापत्थर में इसी महीने में यह दूसरी घटना है, जब लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में उतर जाते हैं.

डाकपत्थर चौकी प्रभारी संदीप पंवार ने बताया कि एसडीआरएफ की मदद से यमुना नदी के बीच टापू में फंसे 23 वर्षीय साक्षी निवासी जीवनगढ़ विकासनगर, 23 वर्षीय मानसी निवासी जीवनगढ़ विकासनगर, 15 वर्षीय अदिति निवासी जीवनगढ़ विकासनगर, 15 वर्षीय देवांश निवासी जीवनगढ़ विकासनगर और 33 वर्षीय नीलम निवासी जीवनगढ़ विकासनगर को सकुशल बाहर निकाला गया है. यह सभी घूमने के लिए कटापत्थर के समीप यमुना के किनारे जाकर फोटोग्राफी कर रहे थे. लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेजी बढ़ गया था. जिस कारण सभी लोग नदी में स्थित टापू में फंस गए थे.

टापू में फंसे लोग
यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर
VIKASNAGAR KATAPATHAR
SDRF CONDUCTED THE RESCUE
PEOPLE TRAPPED ON ISLAND

