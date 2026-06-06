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अलकनंदा के खौफनाक बहाव में फंसा 15 वर्षीय किशोर, SDRF ने मौत के मुंह से निकाला

चमोली: जिले के जोशीमठ क्षेत्र स्थित विष्णुप्रयाग के समीप चुनार गांव क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तेज बहाव और दुर्गम पत्थरों के बीच फंसे 15 वर्षीय किशोर को रेस्क्यू टीम ने बेहद चुनौतीपूर्ण और साहसिक अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाल लिया. किशोर की सुरक्षित घर वापसी के बाद परिजनों ने रेस्क्यू टीम का आभार व्यक्त किया है.

कंटीली झाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को चीरकर पहुंची टीम: ​मिली जानकारी के अनुसार, तपोवन के ग्राम सुखी भल्ला निवासी आदर्श (15 वर्ष) पुत्र बलवंत सिंह, चुनार गांव क्षेत्र के पास अलकनंदा नदी के किनारे एक अत्यंत खतरनाक और ढलान वाले स्थान पर फंस गया था. नदी का जलस्तर और तेज बहाव देखकर किशोर बुरी तरह सहम गया और उसका वहां से खुद निकल पाना नामुमकिन हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट जोशीमठ के निरीक्षक कर्ण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था. टीम को भारी बाधाओं, कंटीली झाड़ियों, ऊबड़-खाबड़ पत्थरों और खड़ी चढ़ाई वाले कठिन भू-भाग से होकर गुजरना पड़ा.

संयुक्त टीम की सूझबूझ से रुकती सांसों को मिला जीवन: ​घटनास्थल पर पहुंचते ही अलकनंदा की गर्जना के बीच पल-पल बीतते समय के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीआरएफ, फायर सर्विस और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला.