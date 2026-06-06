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अलकनंदा के खौफनाक बहाव में फंसा 15 वर्षीय किशोर, SDRF ने मौत के मुंह से निकाला

एसडीआरएफ, फायर सर्विस और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर किशोर की जिंदगी बचा ली

RESCUE OPERATION IN ALAKNANDA
अलकनंदा के तेज बहाव में फंसे इस किशोर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू हुआ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
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चमोली: जिले के जोशीमठ क्षेत्र स्थित विष्णुप्रयाग के समीप चुनार गांव क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तेज बहाव और दुर्गम पत्थरों के बीच फंसे 15 वर्षीय किशोर को रेस्क्यू टीम ने बेहद चुनौतीपूर्ण और साहसिक अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाल लिया. किशोर की सुरक्षित घर वापसी के बाद परिजनों ने रेस्क्यू टीम का आभार व्यक्त किया है.

कंटीली झाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को चीरकर पहुंची टीम: ​मिली जानकारी के अनुसार, तपोवन के ग्राम सुखी भल्ला निवासी आदर्श (15 वर्ष) पुत्र बलवंत सिंह, चुनार गांव क्षेत्र के पास अलकनंदा नदी के किनारे एक अत्यंत खतरनाक और ढलान वाले स्थान पर फंस गया था. नदी का जलस्तर और तेज बहाव देखकर किशोर बुरी तरह सहम गया और उसका वहां से खुद निकल पाना नामुमकिन हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट जोशीमठ के निरीक्षक कर्ण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था. टीम को भारी बाधाओं, कंटीली झाड़ियों, ऊबड़-खाबड़ पत्थरों और खड़ी चढ़ाई वाले कठिन भू-भाग से होकर गुजरना पड़ा.

संयुक्त टीम की सूझबूझ से रुकती सांसों को मिला जीवन: ​घटनास्थल पर पहुंचते ही अलकनंदा की गर्जना के बीच पल-पल बीतते समय के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीआरएफ, फायर सर्विस और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला.

​साहस और तालमेल की मिसाल: रेस्क्यू टीम के जवानों ने, सूझबूझ और उच्च स्तरीय तकनीकी समन्वय का परिचय देते हुए रस्सियों के सहारे नदी के ठीक मुहाने तक सुरक्षित पहुंच बनाई. उफनती नदी की परवाह न करते हुए जवान सूझबूझ से किशोर तक लाइफ जैकेट और सुरक्षा उपकरण पहुंचाए और बेहद सावधानी से उसे खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले आए.

​सकुशल रेस्क्यू के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपा: ​सुरक्षित स्थान पर लाए जाने के बाद चिकित्सकों द्वारा किशोर की स्थिति की जांच की गई, जिसमें वह पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ पाया गया. रेस्क्यू टीम ने आवश्यक कानूनी व चिकित्सीय कार्रवाई पूरी करने के बाद किशोर को जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया. जिला पुलिस द्वारा किशोर के परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है. इस बेहद पेचीदा और जोखिम भरे जीवन रक्षा अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर स्थानीय जनता और शासन-प्रशासन द्वारा संयुक्त रेस्क्यू टीम की जमकर सराहना की जा रही है.
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अलकनंदा में रेस्क्यू ऑपरेशन
विष्णुप्रयाग में किशोर का रेस्क्यू
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