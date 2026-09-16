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गदेरे में बहा 7 साल का आरव, 18 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद हुआ शव

टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. लैंडस्लाइड के कारण जगह-जगह मार्ग बाधित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित पर्वतीय इलाके हैं. बारिश के कारण गाड़ गदेरों का जलस्तर भी बढ़ गया है. टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील क्षेत्र में मंगलवार को एक 7 वर्षीय बच्चा गदेरे में बह गया था. काफी खोजबीन के बाद भी देर रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद बुधवार को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. घटना स्थल से कुछ दूरी पर बच्चे का शव बरामद किया गया. घटना से बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

घटना के मुताबिक, घनसाली के ग्राम दोणी निवासी 7 वर्षीय आरव पुत्र अरविंद 15 सितंबर देर शाम गांव के पास गदेरे में खेल रहा था. इसी दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ने से वह उसके चपेट में आ गया और बह गया. परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी.