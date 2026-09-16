गदेरे में बहा 7 साल का आरव, 18 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद हुआ शव
SDRF ने टिहरी गढ़वाल घनसाली में नदी में बहे बच्चे का शव बरामद किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2026 at 4:43 PM IST
टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. लैंडस्लाइड के कारण जगह-जगह मार्ग बाधित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित पर्वतीय इलाके हैं. बारिश के कारण गाड़ गदेरों का जलस्तर भी बढ़ गया है. टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील क्षेत्र में मंगलवार को एक 7 वर्षीय बच्चा गदेरे में बह गया था. काफी खोजबीन के बाद भी देर रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद बुधवार को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. घटना स्थल से कुछ दूरी पर बच्चे का शव बरामद किया गया. घटना से बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.
घटना के मुताबिक, घनसाली के ग्राम दोणी निवासी 7 वर्षीय आरव पुत्र अरविंद 15 सितंबर देर शाम गांव के पास गदेरे में खेल रहा था. इसी दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ने से वह उसके चपेट में आ गया और बह गया. परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी.
सूचना मिलने पर थाना घनसाली पुलिस और एसडीआरएफ घनसाली की टीम मौके पर पहुंची और गदेरे में कई घटों तक सर्च ऑपरेशन किया. देर रात तक बालक की तलाश की गई, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया. इसके बाद बुधवार सुबह फिर से गदेरे में बच्चे की तलाश शुरू की गई. इस दौरान कुछ दूरी तक बच्चे का शव बरामद किया गया. एसडीआरएफ जवानों ने बच्चे का शव बाहर निकाला. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सुबह करीब 8:30 बजे घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर नदी से बालक का शव बरामद किया गया है. शव को पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को सीएचसी बेलेश्वर भेजा गया. जहां पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
-दिनेश बल्लव, प्रभारी थानाध्यक्ष-
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