मसूरी में SDRF की नई पोस्ट शुरू, सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने किया शुभारंभ
SDRF Mussoorie Post: उत्तराखंड एसडीआरफ हर दिन हाईटेक हो रही है. साथ ही एसडीआरफ का दायरा भी बढ़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 1:41 PM IST
देहरादून: मसूरी में SDRF की एक और नई पोस्ट का शुभारंभ हो गया है. सेनानायक अर्पण यदुवंशी इस मौके पर मौजूद रहे. SDRF की नई पोस्ट शुभारंभ के मौके पर अर्पण यदुवंशी ने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया.
SDRF उत्तराखण्ड की आपदा प्रबंधन एवं त्वरित रेस्क्यू क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मसूरी में SDRF की एक नई पोस्ट शुरू की गई है. जिसका उद्घाटन सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने किया. इस अवसर पर सेनानायक ने पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए उपलब्ध आवासीय, मूलभूत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने जवानों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली. साथ ही संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
🚨 मसूरी में SDRF की नई पोस्ट का शुभारंभ! सेनानायक श्री अर्पण यदुवंशी ने पोस्ट का उद्घाटन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा जवानों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं समन्वित रेस्क्यू कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। https://t.co/mcu38nrXBc— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) November 19, 2026
इसके साथ ही सेनानायक ने आपातकालीन परिस्थितियों में SDRF की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखने के उद्देश्य से रेस्क्यू अभियानों के दौरान टीम के रिस्पॉन्स टाइम का भी जायजा लिया. उन्होंने जवानों को निर्देशित किया कि किसी भी आपदा अथवा आपातकालीन सूचना पर न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावी एवं समन्वित ढंग से राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए.
सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने कहा प्रदेश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर SDRF की तैनाती का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित सहायता उपलब्ध कराना तथा जनसुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाना है. मसूरी में नई पोस्ट की स्थापना से क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान SDRF की पहुंच एवं प्रतिक्रिया क्षमता में और सुधार होगा.
उत्तराखंड में साल 2013 की आपदा के बाद एसडीआरएफ बनाई गई. एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन तंत्र, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है. उत्तराखंड एसडीआरएफ आज हाईटेक है. एसडीआरएफ के पास आज कई ऐसे उपकरण हैं जो दूसरे राज्यों के पास भी मौजूद नहीं हैं.
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