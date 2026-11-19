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मसूरी में SDRF की नई पोस्ट शुरू, सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने किया शुभारंभ

मसूरी में SDRF की नई पोस्ट शुरू ( ETV Bharat )

देहरादून: मसूरी में SDRF की एक और नई पोस्ट का शुभारंभ हो गया है. सेनानायक अर्पण यदुवंशी इस मौके पर मौजूद रहे. SDRF की नई पोस्ट शुभारंभ के मौके पर अर्पण यदुवंशी ने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया.

SDRF उत्तराखण्ड की आपदा प्रबंधन एवं त्वरित रेस्क्यू क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मसूरी में SDRF की एक नई पोस्ट शुरू की गई है. जिसका उद्घाटन सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने किया. इस अवसर पर सेनानायक ने पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए उपलब्ध आवासीय, मूलभूत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया. उन्होंने जवानों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली. साथ ही संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.